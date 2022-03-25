Лидеры стран Евросоюза согласились создать фонд солидарности с Украиной, приглашая к участию в нем международных партнеров, говорится в заключениях по первому дню встречи глав государств ЕС, сообщает РИА Новости.

"Европейский союз привержен предоставлению поддержки украинскому правительству в его неотложных нуждах, а после прекращения натиска России – восстановлению демократической Украины. С этой целью Европейский совет соглашается создать трастовый фонд солидарности с Украиной", – говорится в релизе.

К участию в этом деле совет пригласил своих международных партнеров.

Евросовет также призвал "своевременно организовать" международную конференцию для привлечения средств в рамках трастового фонда.