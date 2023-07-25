Линза души

Статьи
50
Андрей Кратенко

Стремительным и впечатляющим делает путешествие по Северному Казахстану фотовыставка Талгата Таныбаева в петропавловском арт-центре «Qyzyljar».

Каждый снимок здесь как уникальное окно в жизнь большого и разнообразного региона. Объектив камеры фотокоррес­пондента Талгата Таныбаева – это не простое увеличительное стекло, но волшебная линза, превращающая обычную реальность в высокое искусство.

Фотографии Таныбаева передают красоту окружающего мира, настроение людей и одновременно пишут историю. Автор умеет запечатлеть мгновение и передать его вечности. Каждая фотография – это еще и увлекательный рассказ, у каж­дой своя история.

Фотовыставка «Туған жер» дарит возможность незабываемого путешествия на крыльях художественного таланта Талгата Таныбаева. Это такая короткая прогулка в прошлое и настоящее Северного Казахстана. Фотохудожник показывает национальные игры, обычаи и традиции казахского народа, зрителя очаровывает красота северной природы.

«Туған жер» – своеобразный итог напряженного труда фоторепортера. За 18 лет работы в журналистике автор собрал большой фотоархив и правильно сделал, что представил 30 своих лучших снимков.

#СКО #выставка #кадры #фото #Туған жер #центр Qyzyljar

Популярное

Все
В Коксуском районе официально открыли арбузный сезон, дружно съев почти тонну сочных бахчевых
Сотрудники криминальной полиции Карагандинской области расследуют уникальное уголовное дело – торговлю дикими животными
В Восточном Казахстане для экстренной эвакуации туристки в горах задействовали вертолет
Линза души
Лишился одной руки после нападения медведя работник семейного парка-отеля «Абакшино» близ Петропавловска
Мы скоро встретимся вновь
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
В Жамбылской области планируют наладить выпуск комплектующих элементов для ветряных энергоустановок
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Юные туристы совершили путешествие на овеянную легендами гору Казыгурт
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Ансамбль песни и танца Национальной гвардии РК дал большой концерт в Усть-Каменогорске
В самом центре столицы встроенное в жилой комплекс помещение бизнес-центра оказалось бесхозным и растаскивается на стройматериалы мародерами
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
Полиция прокомментировала пугающее видео с криками девушки в Актау
10 лет колонии получил астанчанин за сбыт и хранение наркотиков
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
Замминистра обороны дал поручения по морально-психологическому обеспечению войск
Миллионную сделку за откат заключила главбух костанайской школы-интерната
Завершился очередной сезон этнолагеря «Жас қазақ»
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)

Читайте также

Мы скоро встретимся вновь
За новыми впечатлениями
Акбаур: тайна древних мастеров
Чем богаты, тем и рады

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]