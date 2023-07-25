Линза души

Каждый снимок здесь как уникальное окно в жизнь большого и разнообразного региона. Объектив камеры фотокоррес­пондента Талгата Таныбаева – это не простое увеличительное стекло, но волшебная линза, превращающая обычную реальность в высокое искусство.

Фотографии Таныбаева передают красоту окружающего мира, настроение людей и одновременно пишут историю. Автор умеет запечатлеть мгновение и передать его вечности. Каждая фотография – это еще и увлекательный рассказ, у каж­дой своя история.

Фотовыставка «Туған жер» дарит возможность незабываемого путешествия на крыльях художественного таланта Талгата Таныбаева. Это такая короткая прогулка в прошлое и настоящее Северного Казахстана. Фотохудожник показывает национальные игры, обычаи и традиции казахского народа, зрителя очаровывает красота северной природы.

«Туған жер» – своеобразный итог напряженного труда фоторепортера. За 18 лет работы в журналистике автор собрал большой фотоархив и правильно сделал, что представил 30 своих лучших снимков.