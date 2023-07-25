Линза души Статьи 25 июля 2023 г. 1:00 50 Андрей Кратенко Стремительным и впечатляющим делает путешествие по Северному Казахстану фотовыставка Талгата Таныбаева в петропавловском арт-центре «Qyzyljar». Каждый снимок здесь как уникальное окно в жизнь большого и разнообразного региона. Объектив камеры фотокорреспондента Талгата Таныбаева – это не простое увеличительное стекло, но волшебная линза, превращающая обычную реальность в высокое искусство. Фотографии Таныбаева передают красоту окружающего мира, настроение людей и одновременно пишут историю. Автор умеет запечатлеть мгновение и передать его вечности. Каждая фотография – это еще и увлекательный рассказ, у каждой своя история. Фотовыставка «Туған жер» дарит возможность незабываемого путешествия на крыльях художественного таланта Талгата Таныбаева. Это такая короткая прогулка в прошлое и настоящее Северного Казахстана. Фотохудожник показывает национальные игры, обычаи и традиции казахского народа, зрителя очаровывает красота северной природы. «Туған жер» – своеобразный итог напряженного труда фоторепортера. За 18 лет работы в журналистике автор собрал большой фотоархив и правильно сделал, что представил 30 своих лучших снимков. Пред. След. Пред. След. #СКО #выставка #кадры #фото #Туған жер #центр Qyzyljar