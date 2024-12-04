Лица старого Уральска

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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Экспозиция в городском выставочном зале знакомит с творчеством художника Виктора Гофмана-Котельникова.

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На выставке под названием «Лица старого Уральска» представлены работы разных художников, но основное внимание гостей приковано к творчеству Виктора Адольфовича Гофмана-Котельникова (1924–1987), чье имя вписано в летопись Уральска.

Его родители – из поволжских немцев, которых во время Великой Отечественной войны переселяли подальше от линии фронта. Так семья Гофманов оказалась в Уральске. Чтобы избежать репрессий, Виктор в детстве вынужден был взять фамилию родственников. После школы – филфак местного педагогичес­кого вуза, затем – графическое отделение Краснодарского университета.

Виктор Гофман-Котельников, автопортрет

Свое призвание он видел не просто в творчестве, а в обучении живописи юных дарований. Так в Уральске в 1953 году при Доме пио­неров по его инициативе открылась изостудия, которая в 1979-м была преобразована в первую и единственную до настоя­щего времени художественную школу. Вместе с единомышленниками Виктору Адольфовичу удалось собрать замечательный педагогический коллектив. В школе изучали не только стили, жанры, техники живописи, но и скульптуру, а также историю искусств. Здесь ограняли юные таланты, но главное – воспитывали любовь к прекрасному. Сегодня уральская художественная школа – член ЮНЕСКО.

Работа с детьми была главным делом его жизни. Эта тема крас­ной нитью проходит через все творчество художника. Дети запечатлены на многих его работах: веселые, задумчивые, одухотворенные – за мольбертами, с крас­ками и альбомами. Целая серия картин посвящена А. С. Пушкину и его встречам с уральцами. На выставке представлены порт­реты, натюрморты, сохранился и неоконченный карандашный рисунок.

К слову, благодаря ученикам не кануло в Лету творческое наследие художника. Часть работ была буквально спасена – собрана и передана в музей «Старый Уральскъ». Простые подрамники, кое-где поврежденные холсты – все это неважно по сравнению с той душевной теплотой и умиротворением самих картин, которые передают настроение художника Виктора Гофмана-Котельникова зрителю.

#уральск #выставка #искусство #Виктор Гофман-Котельников

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