Казахстанские ученые разработали технологию защиты посевов с помощью беспилотников

Фото: пресс-служба Минсельхоза

Ученые Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева разработали технологию автоматизированного расселения энтомофагов с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза

По данным ведомства, разработка BioDrop позволяет ускорить проведение работ в 4–6 раз и повысить биологическую эффективность защиты сельскохозяйственных культур.

Комплекс включает биоразлагаемые сферические капсулы BioDrop, специальное устройство для их распределения и беспилотный летательный аппарат.

В капсулах размещается биологический материал энтомофагов — естественных врагов сельскохозяйственных вредителей. В частности, в технологии используются представители родов Trichogramma spp. и Habrobracon hebetor.

Загруженные в беспилотный аппарат капсулы автоматически распределяются по полю в соответствии с заданным маршрутом. После попадания на поверхность поля из капсул постепенно высвобождаются энтомофаги, которые начинают поиск и уничтожение вредителей.

Проведенные полевые испытания показали более высокую биологическую эффективность технологии BioDrop по сравнению с традиционным ручным расселением энтомофагов.

На 14-е сутки после расселения биологическая эффективность при классическом методе в среднем составляла 70–73% тогда как при использовании технологии BioDrop показатель достигал 81–83%.

Таким образом, применение новой технологии обеспечило увеличение биологической эффективности в среднем на 10–11 процентных пунктов по сравнению с традиционным методом.

Одновременно существенно сокращается продолжительность работ. При ручном расселении энтомофагов на исследуемом участке работы занимали около 1–1,5 часа, тогда как с использованием беспилотного летательного аппарата аналогичный объем работ выполнялся за 10–15 минут, включая подготовку оборудования. Это позволяет проводить биологическую защиту посевов значительно быстрее, в том числе на больших площадях и труднодоступных участках.

«В настоящее время технология уже внедрена и используется в четырех хозяйствах, что подтверждает возможность ее практического применения для защиты посевов от вредных организмов. В перспективе разработка может найти применение в системах точного земледелия, а также использоваться совместно с технологиями фитосанитарного мониторинга», – проинформировали в министерстве.

Использование энтомофагов позволяет развивать экологически ориентированные методы защиты растений и расширять применение биологических средств в сельском хозяйстве. Внедрение автоматизированных технологий расселения создает дополнительные возможности для повышения оперативности и эффективности таких мероприятий.