Казахстанские ученые разработали технологию защиты посевов с помощью беспилотников

Сельское хозяйство
Дана Аменова
корреспондент

Одновременно существенно сокращается продолжительность работ

Фото: пресс-служба Минсельхоза

Ученые Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева разработали технологию автоматизированного расселения энтомофагов с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза 

По данным ведомства, разработка BioDrop позволяет ускорить проведение работ в 4–6 раз и повысить биологическую эффективность защиты сельскохозяйственных культур.

Комплекс включает биоразлагаемые сферические капсулы BioDrop, специальное устройство для их распределения и беспилотный летательный аппарат.

В капсулах размещается биологический материал энтомофагов — естественных врагов сельскохозяйственных вредителей. В частности, в технологии используются представители родов Trichogramma spp. и Habrobracon hebetor.

Загруженные в беспилотный аппарат капсулы автоматически распределяются по полю в соответствии с заданным маршрутом. После попадания на поверхность поля из капсул постепенно высвобождаются энтомофаги, которые начинают поиск и уничтожение вредителей.

Проведенные полевые испытания показали более высокую биологическую эффективность технологии BioDrop по сравнению с традиционным ручным расселением энтомофагов.

На 14-е сутки после расселения биологическая эффективность при классическом методе в среднем составляла 70–73% тогда как при использовании технологии BioDrop показатель достигал 81–83%.

Таким образом, применение новой технологии обеспечило увеличение биологической эффективности в среднем на 10–11 процентных пунктов по сравнению с традиционным методом.

Одновременно существенно сокращается продолжительность работ. При ручном расселении энтомофагов на исследуемом участке работы занимали около 1–1,5 часа, тогда как с использованием беспилотного летательного аппарата аналогичный объем работ выполнялся за 10–15 минут, включая подготовку оборудования. Это позволяет проводить биологическую защиту посевов значительно быстрее, в том числе на больших площадях и труднодоступных участках.

«В настоящее время технология уже внедрена и используется в четырех хозяйствах, что подтверждает возможность ее практического применения для защиты посевов от вредных организмов. В перспективе разработка может найти применение в системах точного земледелия, а также использоваться совместно с технологиями фитосанитарного мониторинга», – проинформировали в министерстве. 

Использование энтомофагов позволяет развивать экологически ориентированные методы защиты растений и расширять применение биологических средств в сельском хозяйстве. Внедрение автоматизированных технологий расселения создает дополнительные возможности для повышения оперативности и эффективности таких мероприятий.

#защита #МСХ #технология #посевы #беспилотники

Популярное

Все
Инвестиции в будущее страны
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Жаркий лед
Урожай со школьного огорода
Вышли во второй раунд
Здоровое сердце – здоровый ребенок
Проявили мужество
AI-Sana создает экосистему будущего
В подарок – спортплощадка
Робот-учитель в столичной школе
Золото из Бангкока
Уверенный старт
Жарайсың, Жания!
Первый пациент
В Алматы прошел Pitch Day социального проекта ITMLab
Путеводная звезда
Благодарность Мастеру
Минздрав усиливает контроль
Масштабы требуют инфраструктуры
Усилен контроль за акваторией
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Дорога больших возможностей
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Стали известны имена кандидатов в депутаты от Respublica - список
Переход к реализации научно-технологических проектов
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Где «Забава», там и праздник
Жатва идет полным ходом
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Готовят трубы летом
Казахстан и Россия ускорят движение через границу
«Карусель» на 100 буренок
Передел высокий, хлебный
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Уродился хлеб на славу
Казахстан вошел в топ-15 стран с самой большой площадью пах…
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
В Казахстане намолочено 7,7 млн тонн зерна

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]