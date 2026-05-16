Спасатели экстренно доставили пациентку из Павлодара в Астану

Дана Аменова
специальный корреспондент

Экипаж оперативно вылетел по заданному маршруту

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Авиация МЧС успешно выполнила срочный санитарный рейс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Вертолёт «Казавиаспас» МЧС выполнил срочный санитарный рейс по маршруту Астана - Павлодар - Астана для транспортировки пациентки 1984 года рождения, которой требовалась медицинская помощь.

Экипаж оперативно вылетел по заданному маршруту.

Во время полёта специалисты санитарной авиации следили за состоянием пациентки. Авиация МЧС готова выполнять задачи любой сложности.

#Астана #Павлодар #МЧС #пациентка

