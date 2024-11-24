Лондон ищет переговорщика для «перезагрузки» отношений с ЕС

Политика
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Правительство Великобритании открыло вакансию представителя на переговорах с Евросоюзом для заявленной премьер-министром Киром Стармером «перезагрузки» отношений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си

Фото: ЕРА

Соискателям должности второго постоянного секретаря по Европейскому Союзу и международным экономическим делам в аппарате кабинета министров предлагается жалование от 153 тыс. до 200 тыс. фунтов стерлингов в год (до уплаты налогов), заявки принимаются до позднего вечера 8 декабря.

В описании на портале вакансий государственных гражданских служащих сказано, что успешный кандидат будет играть ведущую роль в отношениях правительства Британии с ЕС и отвечать за защиту «ключевых интересов Соединенного Королевства», среди которых упоминаются торговля, безопасность и пограничная политика.

Также отмечается, что будущий чиновник должен быть готов к тому, что его работа будет привлекать к себе пристальное внимание в обществе, в том числе в политической сфере. Он будет главным советником премьер-министра по вопросам отношений с ЕС и шерпой, то есть «старшим и личным представителем» премьера, на переговорах с руководством блока.

С 2016 года несколько правительств консерваторов шли к власти под лозунгом выхода из Евросоюза, добились этого в 2020-21 годах и ставили это себе в заслугу. Однако опросы показывают, что сейчас уже явное большинство британцев сожалеют о брексите. Заметная часть тех, кто прежде выступал за выход из ЕС, теперь изменили свое мнение.

Лейбористы во главе со Стармером обещали «перезагрузить» отношения с ЕС, оговариваясь, что вступать обратно в него они не предлагают. В октябре Стармер нанес свой первый визит в Брюссель, где его тепло приняла председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

#переговоры #Великобритания #ЕС #брекзит

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