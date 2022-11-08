Ложное IPO и псевдоинвестиции – о новых уловках мошенников рассказали в АРРФР

Сотрудники Агентства РК по регулированию и развитию финрынка рассказали о новых видах мошенничества. В АРРФР констатировали, что мошеннические схемы становятся все более изощренными и их не всегда удается вовремя распознать, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Fingramota.kz.

Псевдоязыковые курсы

Финансовые пирамиды активно рассылают через мессенджеры и социальные сети приглашения на языковые курсы. Помимо обучения иностранным языкам, они предлагают клиентам партнерские программы, где обязательным условием является приобретение продукта компании с целью личного пользования или продажи. Но для этого надо вначале вложить некоторую сумму денег в определенный пакет услуг. Самым активным участникам по результатам продаж и привлечения людей якобы гарантирована высокая премия, превышающая доходность по банковским вкладам, либо автомобиль.

Независимо от схемы, под которой шифруются финансовые пирамиды, у них есть основные признаки, которые сразу выдают мошенников и без детектора лжи:

обязательный вступительный взнос;

высокая доходность, легкий и быстрый заработок;

активное привлечение новых участников через рекламную кампанию в интернете, социальных сетях, в том числе посредством WhatsApp, Telegram;

обещание вознаграждения за привлечение других участников;

отсутствие конкретной информации о финансовом положении компании;

отсутствие лицензии на осуществление своей деятельности.

Единственный способ обойти риски стороной – полное игнорирование подобных предложений от сомнительных компаний. Прежде чем расстаться со своими деньгами, соберите информацию о данной компании, насколько она давно функционирует, имеет ли соответствующую лицензию на осуществление своей деятельности. Если есть большое количество недовольных или возмущенных комментариев, то это повод задуматься, не втягивают ли вас в очередную финансовую пирамиду.

Всегда критически оценивайте любую информацию, связанную с различными сверхдоходными проектами, особенно если вам обещают завышенные проценты, а порой и ежедневный доход, а также бонусы за каждого приведенного вами человека. Это явный признак финансовой пирамиды.

Псевдоинвестиции и ложное IPO

«Здравствуйте, я попала к мошенникам. Увидела рекламу Казмунайгаза и прошла по ссылке, где мне предложили инвестировать. Общая сумма, вложенная мною, составила 5 500 000 тенге. Теперь не могу найти их. Что мне делать?», – такое обращение поступило в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка через мобильное приложение «Fingramota Online».

В интернете, в том числе в соцсетях, а также на видеохостинге Youtube активно продвигается мошенническая реклама инвестиционных проектов, создатели которых призывают граждан принять участие в IPO крупных компаний страны.

«Воспользуйтесь возможностью получить выплаты от национального богатства страны по госпрограмме!», «Срочно получи выплаты, зарегистрируйся по ссылке!» – говорится в рекламных объявлениях и видеороликах. Сегодня якобы последний день, нужно срочно зарегистрироваться по ссылке.

Чтобы как можно больше людей поверило их рекламе, злоумышленники используют имена, фото, видео известных личностей, в том числе президента Казахстана, руководителей национальных компаний и финансовых организаций страны, лидеров общественного мнения. Преступники используют видеокадры из общедоступных видеороликов, подменяя оригинальные аудиодорожки.

После того, как доверчивые граждане оставят в предложенной к заполнению форме свои личные данные: e-mail и номер мобильного телефона, мошенники спустя время начнут звонить к ним и обрабатывать, используя методы социальной инженерии. Их целью является получение полных банковских реквизитов граждан, после чего мошенники смогут снять деньги с их счетов и оформить подставные кредиты.

К примеру, на одной из мошеннических платформ для получения «дивидендов от продажи природных ресурсов страны» необходимо внести 65 тыс. тенге, чтобы получать 150 тыс. тенге каждую неделю, при условии, что люди перейдут по прямой ссылке под видео и введут данные своей банковской карты. На самом деле никакой выплаты процентов не будет, не говоря о возврате вложенных средств: люди просто останутся у «разбитого корыта», а представители якобы инвестиционной компании исчезнут, отключив все каналы коммуникаций.

Не поддавайтесь на уловки мошенников и будьте предельно внимательными и осторожными, когда вам предлагают перейти по непонятным ссылкам или отнести/перечислить деньги неизвестным людям, в том числе через соцсети и мессенджеры.

Всегда перепроверяйте всю информацию, посещайте только официальные сайты компаний и официальные аккаунты в социальных сетях.

Подложная квитанция за коммунальные счета или по оплате налогов

Злоумышленники присылают людям якобы уведомление от банка с просьбой оплатить счет за коммунальные услуги или налоговую задолженность. Люди по незнанию автоматически оплачивают счет, но деньги уходят не по назначению, а в карманы аферистов. Как не попасться на эту удочку и отличить настоящую квитанцию налоговой или коммунальной службы от поддельной?

Во-первых, настоящие уведомления приходят по почте заказным письмом либо в личный кабинет налогоплательщика, а также через официальное мобильное приложение.

Во-вторых, в поддельной квитанции есть слово «Продавец», которое никогда не встречается в официальной бумаге от государственного органа или коммунальных служб.

В-третьих, в настоящей квитанции слева указан логотип государственного органа или организации, а в поддельной – вместо логотипа первая буква имени или фамилии. Обратите внимание на названия госоргана, оно очень похоже на настоящее: к примеру, «АО Налоги РК», «АО KazTransGaz». Сверьтесь с юридическим наименованием государственной организации на ее официальном интернет-ресурсе.

В-четвертых, в настоящей квитанции указывается Управление государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан: по месту нахождения недвижимости и по месту жительства налогоплательщика – при уплате налога на транспортные средства, в поддельной этого нет;

В-пятых, госорган обычно всегда учитывает установленные сроки уплаты налогов. К примеру, по налогу на транспортные средства – не позднее 1 апреля, по налогу на имущество – не позднее 1 октября. Поэтому уведомления по каждому налогу направляются до этого срока.

Если вы получите квитанцию, которая вызовет у вас сомнение, ни в коем случае не спешите сразу оплачивать счет. Для начала необходимо сверить ее с оригиналом. Лучше позвоните в коммунальную или налоговую службы и уточните, действительно ли они направили вам уведомление об оплате счета.

Вы также можете сами проверить предстоящую сумму налогов в соответствующем разделе мобильного банкинга (например, «Госуслуги»), а также через сервис «Предстоящие платежи» на сайте Комитета государственных доходов Казахстана, в приложении «E-salyq Azamat» или egov.kz.