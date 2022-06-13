Лучшие теннисисты Казахстана взлетели в мировом рейтинге

Представлены обновленные версии рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первое место в мировом рейтинге теперь занимает россиянин Даниил Медведев, вторым стал немецкий спортсмен Александр Зверев, а серб Новак Джокович опустился на третью строчку.

Сильнейший из казахстанских теннисистов Александр Бублик отыграл сразу пять позиций и стал 37-м. Михаил Кукушкин также поднялся на пять отметок и расположился на 161-м месте, Дмитрий Попко – 195-й (-11), Тимофей Скатов – 231-й (-24).

В парном разряде Андрей Голубев упал на 41-ю строку, Александр Недовесов улучшлил положение на три пункта – 61-й, а Бублик опустился на 184-е место.