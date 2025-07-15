Областной этап Республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана», «Алтын сапа», а также программы поддержки села «Одно село - один продукт» («Бір ауыл – бір өнім») выявил 9 победителей, сообщает Kazpravda.kz

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Мероприятие, прошедшее в Жезказгане, стало важной платформой для демонстрации достижений отечественных товаропроизводителей и поддержки местного предпринимательства.

В выставке, организованной акиматом и палатой предпринимателей области «Атамекен» области Улытау, приняли участие 75 субъектов предпринимательства. Среди представленных товаров – продукты, сувениры, ювелирные изделия, текстиль и, конечно же, продукция промышленных предприятий.

Как отметила директор региональной палаты предпринимателей области Улытау Гульмира Каженова, конкурсы «Лучший товар Казахстана», «Алтын сапа», «Одно село - один продукт» - это возможность для местного бизнеса продемонстрировать свои достижения, а также наладить новые деловые связи и расширить каналы реализации, увеличив охват потребителей.

Финалисты областного этапа конкурса представят область Улытау на республиканском уровне в Астане.

В номинации «Лучшие товары производственного назначения» на республиканскую выставку поедут ТОО «Kazakhmys Maintenance Services» (Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз), ТОО «Казтехфильтр», а также TOO «Жезтемир Бетон-2».

Победителями в номинации «Лучшие товары для населения» стали ИП «Алтаева А.Р.», ОО «ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ TAZA ALEM BEREKE», ИП Байтасова.

В номинации «Лучшие продовольственные товары» лучшими признаны ТОО «ULY DALA CO», ТОО Сатпаевский завод минеральных и фруктовых вод» и ИП «БЕК» Хан тағамы».

