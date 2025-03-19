Львенка обнаружили в подсобке столичной СТО
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Сотрудники УБОП обнаружили незаконно содержавшегося животное, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
27-летний астанчанин держал дикое животное в подсобном помещении СТО. Львенок изъят, в ближайшее время планируется его передача в зоопарк.
«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными. Ведется следствие», – детализировали в правоохранительных органах.