Львенка обнаружили в подсобке столичной СТО

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Сотрудники УБОП обнаружили незаконно содержавшегося животное, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото сгенерировано нейросетью Midjourney

27-летний астанчанин держал дикое животное в подсобном помещении СТО. Львенок изъят, в ближайшее время планируется его передача в зоопарк. 

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными. Ведется следствие», – детализировали в правоохранительных органах.

 

#Астана #полиция #СТО #подсобка #львенок

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