«Любимая, возьми кредит»: сожитель обманул девушку на миллионы в ВКО

Мошенничество
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Венера Баталова
корреспондент

В полицию с заявлением о крупном мошенничестве обратилась 27-летняя жительница Усть-Каменогорска, у которой бывший сожитель занял крупную сумму денег и не долг вернул, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

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Бывший сожитель пострадавшей неоднократно просил у нее деньги взаймы под различными предлогами, обещая вернуть их в указанные сроки. Однако суммы его запросов постоянно увеличивались. В стремлении помочь любимому, девушка оформила несколько кредитов в банках на свое имя. В результате общий ущерб составил около 10 млн тенге.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Установлено, что подозреваемый ранее уже был судим за подобные преступления.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными при передаче денежных средств, даже если просьбы исходят от близких или знакомых. Если вы столкнулись с подозрительными действиями или стали жертвой мошенничества, немедленно обращайтесь за помощью в правоохранительные органы.

#деньги #долг #мошенник

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