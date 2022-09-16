Любовь к языку как путеводитель

В целях повсеместного внедрения казахского языка в Казахстане нужно применять уникальные формы обучения.

Молодой учитель из Кокшетау предлагает новый языковой проект.

– Для того чтобы полноценно изу­чать казахский язык, как известно, необходима языковая среда. Однако у языковой среды должна быть своя целевая аудитория – школьники, студенты, медработники, госслужащие, рабочие и так далее. К примеру, в нашей стране успешно действуют English сorner, своего рода английские уголки, в которых носители английского языка обучают всех желающих на бесплатной основе, – начала беседу моя визави Нилуфар Амирасланова. – И я считаю, что у нас можно и нужно организовать подобные Kazakh corner. Для того чтобы создать интересное языковое пространство для изучения казахского языка, сегодня необходимо совершенно новое движение или направление. В первую очередь мы должны взять целевую группу школьников, ведь это будущие студенты. А у молодежи большие перспективы.

Заявление Нилуфар имеет под собой твердую почву. Несмотря на молодой возраст – 23 года, она уже позиционируется как перспективный преподаватель, девушка уже второй год является учителем английского языка в школе-гимназии № 1 города Кокшетау. Она с красным дипломом окончила Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова, а совсем недавно успешно защитила магис­терский диплом.

– О новом формате изучения государственного языка я задумалась во время работы над проектом дебатных технологий на английском языке в рамках международной конференции «Лидерство учителей Казахстана». В школе апробировала дебаты на казахском языке и хочу отметить, что этот эксперимент принес хорошие плоды. Не секрет, существующие нынче образовательные программы в этом направлении из года в год не приносят должного эффекта. Необходимо концептуально поменять формат обучения, он не должен превращаться в обязательные, зачастую скучные уроки-«обязаловки», и создавать эдьютейнмент – обучающие программы с развлекательным компонентом, – считает учитель.

Нилуфар по национальности азербайджанка, родилась на исторической родине, но еще в младенчестве переехала со своей семьей в Кокшетау. С отличием окончила восьмую городскую школу. Девушка практически полиглот, владеет шестью языками: родным азербайджанским, казахским в совершенстве, русским, английским, немецким, турецким.

– Еще в школе заметила, что мне близок казахский язык, и со временем я осознала его важность и необходимость. Свою лепту внес­ла директор школы Нугертаева ­Айгуль Бексултановна, к слову, сейчас она возглавляет горотдел образования. Она была моим главным мотиватором и вдохновителем. Учителя казахского языка тоже были сильными. ­Кантарбаева Гульнар Рамазановна, ­Казыбаева Турсунгуль Даулеткалиевна ­прямо-таки не давали мне спуску, но сейчас я за это им очень благодарна, – улыбается девушка.

Школьницей она принимала участие в самых разных конкурсах на знание государственного языка среди представителей некоренного этноса, городских олимпиадах, где обычно занимала призовые места. В 10-м классе стала победителем городской олимпиады, в том же году в областном состязании заняла второе место. К сожалению, по семейным обстоя­тельствам у нее не получилось поехать на республиканскую олимпиаду, о чем больше всего сожалела директор школы. Она очень расстроилась, это была их общая мечта…

Во время учебы в университете Нилуфар продолжила углубленное изучение казахского языка. Параллельно занималась репетиторской деятельностью.

– В вузе мне было намного легче овладевать английским языком через казахский. У нас были такие дисциплины, в ходе которых мы изучали иностранные слова через государственный язык. Будучи человеком, живущим в Казах­стане, я сроднилась не только с языком, но и с казахской культурой. Поймите правильно, это не только долг, ­появились любовь и привязанность к нашему языку, и я решила, что и свою педагогическую деятельность свяжу с ним. Поэтому при устройстве на работу попросила дать мне классы с казахским и русским языком обучения. И вот так, посредством двух языков сегодня внедряю и практикую английский, – продолжает рассказ молодой учитель.

Как известно, казахский язык относится к тюркской группе. Однако, по мнению собеседницы, несмотря на то что все языки, входящие в этот круг, схожи, по своей глубине они очень разные, ведь каждый из них содержит культурную информацию, культурный код своего народа. В казахском языке есть особые концепты, фразеологические, речевые обороты, которые отражают культурную идентичность целого этноса. Нилуфар считает, если представители другой народности хотят говорить на казахском языке, прежде всего необходимо изучить его структуру, грамматику, лексику и поближе познакомиться с культурой казахского народа. Только в таком контексте носитель другого языка сможет изучить казахский.

– В нынешнем Послании обратила внимание на высказывание Главы государства о том, что необходимо воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. К различным дискуссиям и прениям вокруг этой темы я отношусь нейтрально. Сегодня владение несколькими языками помимо государственного является уже аксиомой, это своего рода коэффициент конкурентоспособнос­ти каждого гражданина страны. В современных, очень динамично развивающихся условиях мы должны владеть как минимум тремя языками: казахским, русским и английским. Я как учитель-языковед хорошо понимаю и вижу на практике, что без знания нескольких языков сегодня не обойтись. Владение несколькими языками развивает мышление индивида. Русский язык прочно вошел в нашу жизнь. Так сложилось историчес­ки, что целое поколение выросло в русскоязычной среде, возникло двуязычие, вследствие чего большинство населения нашей страны является носителем двух языков.

Однако я считаю знание государственного языка обязательным. Коли мы живем в Казахстане, мы должны и обязаны знать язык нашей многонациональной Родины. Уверена, настанет тот момент, когда глубоким знанием казахского языка, особенно представителями другого этноса, никого не удивишь. Чтобы шире внедрять его, нужны масштабные образовательные программы и проекты, инновационные формы обучения, – резюмировала Нилуфар Амирасланова.