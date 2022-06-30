"Люди хотят реальных изменений уже сейчас" – глава Мажилиса

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на совместном заседании палат Парламента в ходе закрытия сессии отметил, что в предстоящей сессии будет продолжена работа по законодательному обеспечению реформ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В очередной парламентской сессии вектор законодательной работы будет прежде всего ориентирован на достижение задач, поставленных в Послании Президентом, и реализацию конституционных реформ. В частности, необходимо разработать и принять более двадцати новых законопроектов. Будут приняты конституционные законы о прокуратуре, омбудсмене, изменены законы о выборах, политических партиях и ряд других. Глава государства, выступая на первом заседании Национального курултая, отметил, что не стоит затягивать реформу. Люди хотят, чтобы реальные изменения происходили уже сейчас», - сказал спикер.

Он отметил, что по поручению Главы государства ряд законов будет принят уже к концу года.

«Президент поручил принять главные законы до конца года. Поэтому нам, депутатам, необходимо незамедлительно приступить к этой работе в начале следующей сессии Парламента. Парламент продолжит дальнейшую динамичную работу над законодательным обеспечением инициированных Президентом страны реформ. В фокусе внимания парламентариев будут законы, направленные на формирование новой модели отечественной экономики, обеспечение социальных гарантий граждан, оказание всесторонней поддержки предпринимательству», - отметил Ерлан Кошанов.