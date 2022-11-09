Лже-помощника главы Антикора осудили в Актау

Суд Актау вынес приговор в отношении двух казахстанцев, вымогавших взятки у должностных лиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Как рассказали в агентстве, граждане Каримов и Батырханов приговорены к 7 годам 6 месяцам и 7 годам лишения свободы соответственно с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

«Каримов признан виновным в том, что представляясь помощником председателя Агентства требовал у должностных лиц акимата города Актау оформить на его имя земельный участок на побережье Каспийского моря для размещения коммерческих объектов.

Кроме того, в феврале 2020 года Каримов, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Батырхановым, представившись вице-министром образования и науки и помощником акима города Алматы, требовали у заведующего детского сада 1 млн тенге за непривлечение к административной ответственности», - перечислили эпизоды дела сотрудники Антикора.

Представители агентства добавили, что приговор суда еще не вступил в законную силу.