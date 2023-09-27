Лжепомощника чиновников задержал антикор в Алматы

Агентство РК по противодействию коррупции задержало жителя Алматы по подозрению в мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Антикор обращает внимание на продолжающиеся случаи мошенничеств, в том числе сопряженных с подстрекательством к даче взятки под предлогом решения тех или иных вопросов, связанных с деятельностью государственных органов.
«Департамент антикоррупционной службы по Алматы расследует уголовное дело в отношении жителя города 1986 года рождения.
Он представлялся сотрудником правоохранительных органов, помощником высокопоставленных чиновников и предлагал свои услуги по решению различного рода вопросов. Также обманом и злоупотреблением доверием совершал хищения имущества граждан в особо крупном размере. Деньги предназначались якобы за принятие положительных решений в госорганах», – сообщили в антикоре.
Подозреваемый с санкции суда помещен под стражу.
При этом, по имеющимся данным, он мог совершать другие аналогичные преступления.
Пострадавших от действий задержанного, а также владеющих информацией, полезной для следствия, просят обратиться в антикоррупционную службу:
1) в департамент антикора по адресу: город Алматы, улица Жибек жолы, 15;
2) позвонить по номерам 8 (7272) 78-73-00 или 1424;
3) написать в Telegram-бот @antikorkz_bot.