Лжепомощника чиновников задержал антикор в Алматы

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Агентство РК по противодействию коррупции задержало жителя Алматы по подозрению в мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Скриншот с видео: пресс-служба антикоррупционной службы

Антикор обращает внимание на продолжающиеся случаи мошенничеств, в том числе сопряженных с подстрекательством к даче взятки под предлогом решения тех или иных вопросов, связанных с деятельностью государственных органов.

«Департамент антикоррупционной службы по Алматы расследует уголовное дело в отношении жителя города 1986 года рождения.

Он представлялся сотрудником правоохранительных органов, помощником высокопоставленных чиновников и предлагал свои услуги по решению различного рода вопросов. Также обманом и злоупотреблением доверием совершал хищения имущества граждан в особо крупном размере. Деньги предназначались якобы за принятие положительных решений в госорганах», – сообщили в антикоре.

Подозреваемый с санкции суда помещен под стражу.

При этом, по имеющимся данным, он мог совершать другие аналогичные преступления.

Пострадавших от действий задержанного, а также владеющих информацией, полезной для следствия, просят обратиться в антикоррупционную службу:

1) в департамент антикора по адресу: город Алматы, улица Жибек жолы, 15;

2) позвонить по номерам 8 (7272) 78-73-00 или 1424;

3) написать в Telegram-бот @antikorkz_bot.

 

 

#задержание #мошенничество #Алматы #Антикор

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