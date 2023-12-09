Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны

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Глава Венесуэлы издал 6 указов о включении в состав страны богатого нефтью региона Гайаны - Эссекибо, передает Kazpravda.kz

Фото: Zurimar Campos/Prensa Miraflores/dpa/picture alliance

Среди принятых решений - ратификация новой карты Венесуэлы и назначение руководителя нового "штата" Гайана-Эссекибо, сообщает Дойче Велле.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро подписал шесть указов об аннексии богатого нефтью региона Гайаны - Эссекибо. Среди принятых решений - ратификация новой карты Венесуэлы и назначение единого руководителя региона, который объявлен 24-м штатом страны и назван Гайана-Эссекибо, сообщила венесуэльская газета Ultimas Noticias в пятницу, 8 декабря.

Другие указы предусматривают создание Национальной комиссии в защиту Эссекибо, Зоны комплексной обороны Гайана-Эссекиба и формирование подразделений государственной нефтегазовой компании PDVSA - PDVSA Esequibo, Венесуэльской корпорации Гайаны CVG - CVG Esequibo.

Решение об аннексии было принято по результатам референдума в Венесуэле - согласно официальным данным, более 95 процентов участников голосования поддержали присоединение Эссекибо. В то же время электоральные эксперты и СМИ подозревают, что явка на референдуме была низкой, а результаты - фальсифицированы. Итоги референдума ЦИК Венесуэлы так и не опубликовал.

Мадуро призвал венесуэльцев осуждать критиков аннексии "на каждой улице".

"Хватит предательств, хватит пятой колонны", - сказал он.

Ранее президент Гайаны Ирфаан Али сообщил, что его правительство уже обратилось к союзникам и региональным партнерам за военной помощью.

"Если Венесуэла продолжит так безрассудно и авантюрно действовать, регион будет вынужден ответить. Именно этим мы и занимаемся. Мы готовим региональный ответ", - пояснил Али.

Мнения населения Эссекибо - в регионе проживает порядка 125 тыс. человек - не спрашивала ни Венесуэла, ни Гайана. Аннексию региона осудили Великобритания, Содружество наций, Карибское сообщество и Организация американских государств, ответ готовит и Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР). США поддержали Гайану. Бразилия выразила обеспокоенность ситуацией, заявив, что не хочет войны в Южной Америке, и сообщила о готовности стать посредником в переговорах. Россия объявила о визите Мадуро в Москву до конца 2023 года.

Спор о принадлежности Эссекибо продолжается уже около 200 лет. Речь идет о территории к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства территории Гайана и на данный момент находится под ее управлением.

Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Интерес к региону во многом обусловлен ископаемыми - в 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) назвал Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений, которые, по оценкам, превышают нефтяные запасы Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Венесуэла претендует на Эссекибо со времени обретения независимости в 1811 году - во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Великобританией и присоединен к Гайане, которая на тот момент была ее колонией. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже и в 1899 году суд, в составе которого были судьи из США, Британии и России, закрепил право Лондона почти на 90 процентов территории Эссекибо.

В 1949 году, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд решил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения.

В начале декабря 2023 год Международный суд ООН предписал Венесуэле воздержаться от любых действий по изменению ситуации в территориальном споре с Гайаной, но не запретил проведения референдума.

#Гайана-Эссекибо #аннексия #Гайана #Венесуэла

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