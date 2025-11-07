На днях мне позвонила знакомая с неким коммерческим предложением. Очередной сомнительный, на мой взгляд, бизнес, основанный на принципах сетевого маркетинга и желании людей путешествовать. Меня уже не раз пытались заманить в разного рода «прибыльные компании», в том чис­ле финансовые пирамиды. И пока никому это не удалось.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так и в этот раз я логично изложила все свои доводы против такого способа улучшить именно мою жизнь, и, надо отдать должное, меня быстро поняли и приняли мой отказ. Но в этом разговоре меня зацепила одна фраза, сказанная собеседницей – взрослой, умной и состоявшейся женщиной, занимающей руководящие посты и глубоко мною уважаемой.

– А вы делаете техники на привлечение денег? – спросила она между прочим. – Может быть, аффирмации, медитации?

Признаться, я замешкалась. Шедший до этого в конструктивном ключе разговор вдруг для меня обрел новые краски. Честно, первое, что я подумала: «Неужели она до сих пор верит в такую чушь?» Ну просто потому, что лично я всегда считала, что деньги нужно зарабатывать, а не как-то там привлекать. Но повесив трубку, задумалась: а может, и вправду стоит разузнать об этом больше?

Есть у меня с недавних пор привычка (как, думаю, у многих) задавать разные непонятные вопросы чату GPT. И что вы думаете?! На вопрос, работают ли техники на привлечение денег, коротким ответом было: «Да, работают». Правда, с уточнением: «Но не как волшебная палочка, а как мощный психологический и поведенческий инструмент. Они не делают деньги из воздуха, а меняют ваше мышление, фокус и действия, что в конечном итоге и приводит к увеличению дохода».

«Вот это да!» – подумалось мне, всю жизнь отвергающей всякие несерьезные, на мой взгляд, ритуалы. Нужно ставить цели, хорошо работать или умело инвестировать, грамотно распоряжаться бюджетом, а главное, быть благодарным за все, что имеешь, считала я.

А еще меня научили делиться, мол, сколько отдашь, столько и получишь взамен, если не больше. Легко расставаться с деньгами, не жалеть на нужды других – такими принципами руководствуются в моей семье. И как по мне, именно они и работают. Но раз уважаемые мною люди и даже ИИ рекомендуют применять какие-то особые техники на привлечение денег, значит, есть и в этом смысл.

Кто-то размахивает наличкой над своим товаром или окуривает особой травой. Есть те, кто показывает пачки денег на какую-то там луну или надевает нижнее белье определенного цвета в надежде на увеличение прибыли... Сомневаюсь, что моя знакомая имела в виду что-то вроде этого.

Но кто мешает чаще повторять себе фразы типа: «я магнит для денег», «деньги приходят ко мне легко и часто», которые повышают уверенность в своей способности зарабатывать? Или визуализировать себя в финансовом успехе, создавая эмоциональную привязку к цели и мотивируя себя на действия.

А вот благодарность, оказывается, на самом деле снимает панику и ощущение нехватки средств. Фокусируясь на том, что уже есть, мы снижаем стресс и привлекаем в жизнь больше позитива, что косвенно влияет и на финансовые возможности.

Главное – не забывать при этом: никакая денежная мантра или карта желаний не приведет к финансовой стабильности, если не откладывать деньги, не осваивать новые навыки, не содержать дела в порядке и просто не наладить собственную жизнь.