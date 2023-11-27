Магомед Адиев ответил на сообщения о том, что возглавит ФК "Актобе"

"Друзья, болельщики, сегодня мне приходит много вопросов касаемо того, что я возглавлю в ближайшее время футбольный клуб "Актобе". Но хочу вас заверить, что у меня главная цель и задача - это сборная Казахстана и предстоящие игры в марте, на которых я сейчас сосредоточен. Моя главная цель и мечта, чтобы мы попали и приняли участие в чемпионате Европы-2024 по футболу. В этой связи, дорогие друзья и болельщики, никакой футбольный клуб возглавлять в ближайшее время не планирую", - написал Адиев в Instagram.