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Магжана Жумабаева перевели на словацкий язык

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Национальной библиотеке Словакии состоялась презентация сборника поэзии Магжана Жумабая, впервые изданного на словацком языке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: МИД

В мероприятии приняли участие члены Союза писателей Словакии – поэты, писатели и литературоведы, культурного объединения «Matica slovenská», Словацкой ассоциации библиотек и общества книгоиздателей, студенты и представители прессы.

Представляя книгу широкой публике, посол Казахстана в Словакии Толежан Барлыбаев подчеркнул уникальный поэтический дар и богатство творческого наследия Магжана Жумабая, а также его выдающийся вклад в развитие казахской и мировой литературы. Отмечено, что проведение презентации в историческом здании Национальной библиотеке, где в 1865-1926 гг. размещалось словацкое общество «Мatica slovenská» – аналог казахского общественно-политического движения «Алаш», символизирует близость взглядов и духовную взаимосвязь казахских и словацких классиков пера. Дипломат поблагодарил коллектив библиотеки и передал книги Магжана Жумабая в библиотечный фонд.

Член Союза писателей Словакии, директор литературного института, поэт Юлиус Ломенчик высоко оценил многогранное творчество Магжана, глубокий символизм и лиризм его произведений, отражающих духовные поиски и нравственные идеалы автора. Отмечено, что трагическая судьба казахского поэта перекликается с судьбами словацких классиков пера, внесших неоценимый вклад в сохранение и развитие национальной культуры.

Генеральный директор Национальной библиотеки Словакии Катарина Криштофова приветствовала первое издание книги стихов Магжана Жумабая на словацком языке, отметив, что это дает словацким читателям возможность познакомиться с литературно-художественными традициями казахского народа. Она отметила важность поддержки совместных культурных проектов для популяризации чтения среди молодежи.

Переводчик стихов, профессор филологии Виктория Ляшук рассказала о сложном процессе литературно-художественного перевода произведений Магжана Жумабаева, продолжавшемся свыше восьми месяцев при содействии известного поэта и литературоведа Яна Гавуры. Она отметила, что работа над переводом была крайне интересным творческим процессом, учитывая богатство и разнообразие казахского поэтического языка.

Большой интерес словацкой публики также привлекла фотовыставка «Казахстан – Сердце Евразии», организованная в рамках презентации.

#перевод #Магжан Жумабаев #поэзия #Словакия

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