Малый и средний бизнес растут в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков на заседании правительства сообщил о росте числа субъектов малого и среднего бизнеса в стране, передает корреспондент Каzpravda.kz.



«Динамика состояния развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане в период с 2015 по 2021 годы демонстрирует положительные результаты. Доля МСБ в ВВП выросла на 7,9% и достигла 34,7%. Выпуск продукции увеличился почти в 2 раза и достиг 29,7 трлн тенге в номинальном выражении. Общее количество действующих в этих предприятиях выросло на 15,2% и достигло 1,4 млн субъектов. Общая численность занятых в МСП выросла на 10,6% и достигла 3,5 млн человек», - озвучил данные вице-министр.

По его словам, в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства предоставляются финансовые и нефинансовые меры поддержки МСП.

Так, в 2021 году, в сравнении с 2020 годом, общий кредитный портфель, охваченный мерами господдержки, увеличился на 57% и составил 3,4 трлн тенге.

В 2021 году Правительство продолжило реализацию комплекса антикризисных мер, начатых в период пандемии, в том числе:

- кредитование пострадавших секторов экономики;

- трехлетний мораторий на проведение проверок с посещением субъектов малого и микропредпринимательства;

- отсрочка по кредитам субъектов МСП в пострадавших отраслях;

- налоговые льготы.