Малый Талдыколь: как «поженить» Ұлы Дала и город Общество 24 ноября 2023 г. 1:30 14 Асель Муканова В столице есть уникальное место, где многовековое прошлое встречается с постиндустриальным настоящим, священная для казахов Великая степь – с современным городом. Это территория Малого Талдыколя. Именно ее изучению и поиску решения накопившихся там проблем посвятили время подростки из клуба урбанистики. Мы здесь лишь гости Клуб урбанистики для подростков Urbanitarium Astana Club подвел итоги четырехмесячного бесплатного образовательного проекта. Мы уже рассказывали о том, как в 2021 и 2022 годах программа Urban Forum Kazakhstan при поддержке компании «Шеврон» работала в формате летней школы в Алматы. А в этом году в партнерстве с Fading TSE, Qazaq Geography и Makerspace Astana была запущена в Астане. Более ста подростков 13–16 лет с июля по ноябрь изучали экологические аспекты жизни столицы, получали теоретические и практические знания об основах урбанистики и городской экологии, побывали на встречах с экспертами и выездных экскурсиях. Помимо исследования района озера Малый Талдыколь дети посетили городище Бозок и зират Башан, изучали флору и фауну Президентского парка, с гидрологом прогуливались по речке Акбулак. Особо запоминающейся стала поездка на озеро Майбалык, где ребятам доверили собственноручно запустить мальков карпа. А на закрытии клуба подростки представили результаты собственного урбанистического исследования, которые могут быть полезными для дальнейшего развития столицы. – Про Малый Талдыколь мне взрослые говорили, что это просто лужа с мусором, которая воняет и приносит ущерб всему городу. А на самом деле, когда я туда выехал с клубом, то узнал, что это настоящее озеро, где плавают рыбы, живут птицы, есть растения. Это целая экосистема, необходимая для нашего города. И ее надо защищать и оставить следующему поколению, – поделился мыслями 16-летний воспитанник НИШ Асхат Осер. Девятиклассница 75-й школы-гимназии Вероника Лукановская посетила 16 из 17 лекций клуба урбанистики. Особенно запомнились, конечно, выезды – на Бозок, где девушка ранее никогда не была, на тот же Малый Талдыколь, где при помощи бинокля и подзорной трубы они наблюдали за птицами и фотографировали их. – Нужно сохранять естественную среду обитания. Эти озера участвуют в регуляции температуры воздуха, влажности, там обитают краснокнижные птицы. Мы занимаем место природы, она там изначально была, а человек лишь ее гость. Поэтому мы должны как-то вместе существовать, не причиняя ущерба, – со всей серьезностью говорит Вероника. Озеро преткновения Астана находится в сложнейшей экологической и урбанистической ситуации, считают урбанисты. Строительство жилья намного опережает развитие инфраструктуры, что вызывает серьезный кризис. В то же время сильно разрушались ландшафт и экосистема степи, и сейчас мы видим, например, тотальное загрязнение реки Есиль и Талдыкольской группы озер. Малый Талдыколь вообще стал местом преткновения, очагом самого настоящего конфликта. Изучив исследование клуба урбанистики, я, честно говоря, иначе взглянула на проблему. Это действительно уникальный уголок нашего города, но мы так бездумно и варварски его осваиваем, что он рискует полностью утратить свою уникальность и стать лишь одним из очередных безликих жилых кварталов. Итак, обратимся к исследовательской работе. Согласно ей, Талдыкольской группе озер, состоящей из Малого Талдыколя, Тассуата, Большого Талдыколя и Ульмеса, уже около 13 тыс. лет. Эти водоемы всегда были местом притяжения, люди здесь могли заниматься охотой из-за разнообразия птиц и животных (113 видов птиц и 16 видов зверей), рыболовным промыслом, да и в целом кочевники старались держаться ближе к воде. Присутствие людей подтверждают зираты. На берегах Малого и Большого Талдыколя обнаружены три группы захоронений – Талдыколь, Омар и Башан, произведенные с 1890-х по 1960-е годы. В начале XX века захоронений было больше, но часть из них оказалась затоплена в результате создания накопителя. По гипотезам археологов и краеведов, эти земли могут таить в себе древние памятники, способные раскрыть неизведанное в истории. Судя по надгробным камням, здесь захоронены тела людей, проживавших в XIX веке. Но если проанализировать кочевнические ритуальные захоронения, можно сделать вывод о том, что хоронили они только в уже ранее знакомых им местах. Из-за зиратов данная территория становится значимой и с историко-культурной точки зрения. Эта территория Великой степи – Сарыарки не всегда относилась к городу. На карте 1950 года видно, что город не пересекал левобережье Есиля. На карте 1980 года уже заметна разница в размерах системы озер. Это связано с использованием озера Большой Талдыколь в качестве накопителя-испарителя сточных вод с 1970 по 2013 год. Кстати, исследование юных урбанистов подкреплено множеством фотографий, схем и карт. Район стал частью города только после передислокации столицы. Во время разработки первого Генерального плана Астаны архитектор Кисё Курокава в первоначальном эскизном проекте обозначил район между Малым и Большим Талдыколем как зону рекреации и отдыха на природе. И на генеральных планах 2001 и 2006 годов она не задействована в застройке и отмечена как резервная зеленая зона. На фотографии 2004 года территория района практически не затронута стройкой, восточнее Талдыкольских озер еще можно видеть дачи и сельхозугодья. А на снимке 2012-го город уже вплотную подошел к системе озер Талдыколь, проспект Сыганак отрезал северный водоем от основных, а самое восточное озеро постепенно уничтожается строительством вдоль проспекта Туран. До засыпки озер Малого Талдыколя площадь водной поверхности составляла 600 гектаров – это 840 футбольных полей! Сейчас же она сократилась до 98 гектаров, то есть в шесть раз за столь короткий промежуток времени… Нам нужен экопарк! К 2020 году построен район Жагалау, активно осваивается территория вокруг озер, что привело к их фрагментации и деградации. С этого времени Малый Талдыколь переживает свои худшие годы в связи с агрессивным строительством и освоением территории. Ладно бы еще застраивали с умом, но нет. Кроме большого количества типовых домов, здесь практически ничего нет. Из соцобъектов – всего две школы и два детсада. Крупные супермаркеты и спортобъекты хоть и есть, но добраться до них через мусор и непроходимую грязь от строек – настоящее испытание. Многие дома построены на воде, и застройка не останавливается. Что самое обидное, в районе нет ни одного парка или сквера! Единственной зоной рекреации для жителей остается засыпаемый Малый Талдыколь. По плану акимата, около 300 гектаров отдано под строительство, район будет еще плотнее застраиваться жилыми домами, и, если ничего не предпринимать, это точно усугубит имеющиеся проблемы, сетуют в своем исследовании подростки. Природный объект, потенциальная достопримечательность, перекрыт заборами и завален строительным мусором. Нехватка социальной инфраструктуры и зеленых зон превращает район в спальный. Единственным удобным способом передвижения является автомобиль, что можно заметить по количеству парковок, в том числе внутри дворов. Благоустройство дворов примитивное – одна площадка, несколько беседок и деревьев. Детские площадки не соответствуют климату, не закрыты от порывов ветра, а на алюминиевых горках кататься зимой просто опасно. Юные урбанисты даже провели соцопрос среди населения злополучного района. Покупая здесь жилье, жители рассчитывали на близость природы, свежий воздух и тишину, соседство с милыми обитателями водоемов. А получили массовую застройку, отсутствие общественных пространств и зеленых зон, а также огромные транспортные пробки. Опасаясь полной засыпки группы озер Малого Талдыколя, ребята предлагают превратить его в экопарк. Но не развлекательный с аттракционами, как мы привыкли, а настоящий природный резерват для сохранения и изучения в его естественном виде. Они приводят пример озера Карачай в Челябинской области, куда с 1950-х годов сливались радиоактивные материалы промышленного производства плутония. Заслужив звание самого опасного и грязного озера в мире, в 2015 году оно было окончательно забетонировано. Противоположным примером может стать набережная озера Кабан в Казани, над которой хорошо потрудились урбанисты и экологи. И теперь место стало достопримечательностью и райским уголком для отдыха горожан. Хорошим индикатором благополучия экосистемы являются птицы. На Талдыколе обитает чомга, питающаяся преимущественно рыбой, что свидетельствует о богатой ихтиофауне озер. Такие виды птиц, как лебедь-шипун, серый гусь, лысуха и красноголовый нырок, питаются водорослями, соответственно, их наличие указывает на богатство водной растительности. Однако уменьшение территории Талдыкольских озер негативно сказалось на разнообразии и численности птиц. Количество редких краснокнижных видов, таких как кудрявый пеликан, савка, лебедь-кликун и розовый фламинго, сократилось вдвое. То есть деятельность людей становится причиной уничтожения не только озер, но и их обитателей. Помимо массовой застройки, проблемами этого места стали многочисленные строительные свалки, сбросы ливневой канализации и несанкционированные сборы воды. Эти воздействия человека губят Малый Талдыколь вместе с его флорой и фауной прямо сейчас. На примере других стран ребята в своем исследовании показали, что сохранение подобной территории в ее естественном виде вполне возможно. Экопарк может существовать в гармонии и балансе с городом. А самое главное – с его помощью получится сохранить уникальную экологическую систему степных водно-болотных угодий. Причем ребята выступают за концепцию историко-культурного парка, где можно облагородить зираты, создать специальные маршруты прогулки, в том числе для маломобильных групп населения, установить пояснительные таблички. Так народ будет не только отдыхать на природе, но и погружаться в историю. Их голос должен быть услышан В начале ноября Urbanitarium Astana Сlub выиграл казахстанскую премию STEPPE Awards 2023 в категории «Урбанистика» как «Лучшая городская инициатива года». Эта победа – дополнительная мотивация продолжать миссию по созданию целостного знания о том, как устроены города, формировать у подростков видение городских и природных систем, помогать им определиться с будущей профессией. – Исследование района вокруг озера Малый Талдыколь стало завершающим этапом работы нашего клуба. Подростки изучали его жизнь с точки зрения социального, экологического и градостроительного аспекта, пытались выявить закономерности, основные проблемы и свое видение того, как можно решить транспортные, урбанистические и экологические проблемы, раскрывая исторический и экологический потенциал. Детьми проделана колоссальная работа, они примерили на себя роль экспертов, применяя самые разные методы исследований – от картирования и соцопросов до кабинетных и полевых работ, – рассказал идейный вдохновитель и куратор Urbanitarium Astana Сlub Темиртас Искаков. Выбранный район уникален, там соединяются городская и природная среда. Тема клуба урбанистики – «Степные экосистемы в городе», и эта локация идеально подходила для исследования, потому что там богатое биоразнообразие, флора и фауна, и при этом район активно застраивается, там живут люди. Дети пытались понять, как ужиться природе и городу и можно ли найти баланс. В итоге они разработали рекомендации и даже сделали эскизы, как должна развиваться эта территория, вплоть до транспортной составляющей. Вся собранная информация и сделанные выводы будут донесены до городских властей и активистов, и дети надеются, что их неравнодушные голоса будут услышаны. За эти месяцы, отмечают кураторы программы, подростки буквально выросли на глазах, стали уверенными, раскрепощенными, более сознательными. Получив арсенал знаний и практик, в будущем они могут не просто стать профессионалами с возможностью принимать конкретные решения, но и, несомненно, будут бережно и ответственно относиться к месту, где живут, и пропагандировать это в своем окружении. – У меня нет сомнений, что многие из этих ребят уже завтра сделают вклад в процветание городов Казахстана. Ведь проект способствует формированию нового поколения горожан, которые понимают важность гармоничного развития города в согласии с природой, – отмечает Темиртас Искаков. – Самое главное – нам удалось создать сообщество, куда входит не только наша команда кураторов и участников клуба, но и спикеры, которых мы приглашали на наши встречи, родители, учителя и одноклассники детей. Это мощное комьюнити образованных и неравнодушных людей, и в планах у нас в следующем году продолжить проект, возможно, даже выйти на другие города. Хочется, чтобы и в регионах у подростков тоже были возможности получать такие знания абсолютно бесплатно из уст специалистов, которые готовят себе новую смену. Пред. След. Пред. След. #окружающая среда #Малый Талдыколь