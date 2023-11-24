Малый Талдыколь: как «поженить» Ұлы Дала и город

Мы здесь лишь гости

Клуб урбанистики для подростков Urbanitarium Astana Club подвел итоги четырехмесячного бесплатного образовательного проекта. Мы уже рассказывали о том, как в 2021 и 2022 годах программа Urban Forum Kazakhstan при поддержке компании «Шеврон» работала в формате летней школы в Алматы. А в этом году в партнерстве с Fading TSE, Qazaq Geography и Makerspace Astana была запущена в Астане.

Более ста подростков 13–16 лет с июля по ноябрь изучали экологические аспекты жизни столицы, получали теоретические и практические знания об основах урбанис­тики и городской экологии, побывали на встречах с экспертами и выездных экскурсиях. Помимо исследования района озера Малый Талдыколь дети посетили городище Бозок и зират Башан, изучали флору и фауну Президентского парка, с гидрологом прогуливались по речке Акбулак.

Особо запоминающейся стала поездка на озеро Майбалык, где ребятам доверили собственноручно запустить мальков карпа. А на закрытии клуба подростки представили результаты собственного урбанистического исследования, которые могут быть полезными для дальнейшего развития столицы.

– Про Малый Талдыколь мне взрослые говорили, что это просто лужа с мусором, которая воняет и приносит ущерб всему городу. А на самом деле, когда я туда выехал с клубом, то узнал, что это настоящее озеро, где плавают рыбы, живут птицы, есть растения. Это целая экосис­тема, необходимая для нашего города. И ее надо защищать и оставить следующему поколению, – поделился мыслями 16-летний воспитанник НИШ Асхат Осер.

Девятиклассница 75-й школы-гимназии Вероника Лукановская посетила 16 из 17 лекций клуба урбанистики. Особенно запомнились, конечно, выезды – на Бозок, где девушка ранее никогда не была, на тот же Малый Талдыколь, где при помощи бинокля и подзорной трубы они наблюдали за птицами и фотографировали их.

– Нужно сохранять естественную среду обитания. Эти озера участвуют в регуляции температуры воздуха, влажности, там обитают краснокнижные птицы. Мы занимаем место природы, она там изначально была, а человек лишь ее гость. Поэтому мы должны как-то вместе существовать, не причиняя ущерба, – со всей серьезностью говорит Вероника.

Озеро преткновения

Астана находится в сложнейшей экологической и урбанис­тической ситуации, считают урбанисты. Строительство жилья намного опережает развитие инфраструктуры, что вызывает серь­езный кризис. В то же время сильно разрушались ландшафт и экосистема степи, и сейчас мы видим, например, тотальное загрязнение реки Есиль и Талдыкольской группы озер.

Малый Талдыколь вообще стал местом преткновения, очагом самого настоящего конфликта. Изучив исследование клуба урбанистики, я, честно говоря, иначе взглянула на проблему. Это дейст­вительно уникальный уголок нашего города, но мы так бездумно и варварски его осваиваем, что он рискует полностью утратить свою уникальность и стать лишь одним из очередных безликих жилых кварталов.

Итак, обратимся к исследовательской работе. Согласно ей, Талдыкольской группе озер, состоящей из Малого Талдыколя, Тассуата, Большого Талдыколя и Ульмеса, уже около 13 тыс. лет. Эти водоемы всегда были местом притяжения, люди здесь могли заниматься охотой из-за разно­образия птиц и животных (113 видов птиц и 16 видов зверей), рыболовным промыслом, да и в целом кочевники старались держаться ближе к воде.

Присутствие людей подтверждают зираты. На берегах Малого и Большого Талдыколя обнаружены три группы захоронений – Талдыколь, Омар и Башан, произведенные с 1890-х по 1960-е годы. В начале XX века захоронений было больше, но часть из них оказалась затоплена в результате создания накопителя.

По гипотезам археологов и крае­ведов, эти земли могут таить в себе древние памятники, способные раскрыть неизведанное в истории. Судя по надгробным камням, здесь захоронены тела людей, проживавших в XIX веке. Но если проанализировать кочевнические ритуальные захоронения, можно сделать вывод о том, что хоронили они только в уже ранее знакомых им местах. Из-за зиратов данная территория становится значимой и с историко-культурной точки зрения.

Эта территория Великой степи – Сарыарки не всегда относилась к городу. На карте 1950 года видно, что город не пересекал левобережье Есиля.

На карте 1980 года уже заметна разница в размерах системы озер. Это связано с использованием озера Большой Талдыколь в качестве накопителя-испарителя сточных вод с 1970 по 2013 год. Кстати, исследование юных урбанистов подкреплено множеством фотографий, схем и карт.

Район стал частью города только после передислокации столицы. Во время разработки первого Генерального плана Астаны архитектор Кисё Курокава в первоначальном эскизном проекте обозначил район между Малым и Большим Талдыколем как зону рекреации и отдыха на природе. И на генеральных планах 2001 и 2006 годов она не задействована в застройке и отмечена как резерв­ная зеленая зона.

На фотографии 2004 года территория района практически не затронута стройкой, восточнее Талдыкольских озер еще можно видеть дачи и сельхозугодья. А на снимке 2012-го город уже вплотную подошел к системе озер Талдыколь, проспект Сыганак отрезал северный водоем от основных, а самое восточное озеро постепенно уничтожается строительством вдоль проспекта Туран.

До засыпки озер Малого Талдыколя площадь водной поверхнос­ти составляла 600 гектаров – это 840 футбольных полей! Сейчас же она сократилась до 98 гектаров, то есть в шесть раз за столь короткий промежуток времени…

Нам нужен экопарк!

К 2020 году построен район Жагалау, активно осваивается территория вокруг озер, что привело к их фрагментации и деградации. С этого времени Малый Талдыколь переживает свои худшие годы в связи с агрессивным строительст­вом и освоением территории.

Ладно бы еще застраивали с умом, но нет. Кроме большого количества типовых домов, здесь практически ничего нет. Из соц­объектов – всего две школы и два детсада. Крупные супермаркеты и спортобъекты хоть и есть, но добраться до них через мусор и непроходимую грязь от строек – настоящее испытание.

Многие дома построены на воде, и застройка не останавливается. Что самое обидное, в районе нет ни одного парка или сквера! Единст­венной зоной рекреации для жителей остается засыпаемый Малый Талдыколь.

По плану акимата, около 300 гектаров отдано под строительство, район будет еще плотнее застраи­ваться жилыми домами, и, если ничего не предпринимать, это точно усугубит имеющиеся проб­лемы, сетуют в своем исследовании подростки.

Природный объект, потенциальная достопримечательность, перекрыт заборами и завален строительным мусором. Нехватка социальной инфраструктуры и зеленых зон превращает район в спальный. Единственным удобным способом передвижения является автомобиль, что можно заметить по количеству парковок, в том числе внутри дворов.

Благоустройство дворов примитивное – одна площадка, несколько беседок и деревьев. Детские площадки не соответствуют климату, не закрыты от порывов ветра, а на алюминиевых горках кататься зимой просто опасно.

Юные урбанисты даже провели соцопрос среди населения злополучного района. Покупая здесь жилье, жители рассчитывали на близость природы, свежий воздух и тишину, соседство с милыми оби­тателями водоемов. А получили массовую застройку, отсутствие общественных пространств и зеленых зон, а также огромные транспортные пробки.

Опасаясь полной засыпки группы озер Малого Талдыколя, ребята предлагают превратить его в экопарк. Но не развлекательный с аттракционами, как мы привыкли, а настоящий природный резерват для сохранения и изучения в его естественном виде.

Они приводят пример озера Карачай в Челябинской области, куда с 1950-х годов сливались радиоактивные материалы промышленного производства плутония. Заслужив звание самого опасного и грязного озера в мире, в 2015 году оно было окончательно забетонировано.

Противоположным примером может стать набережная озера Кабан в Казани, над которой хорошо потрудились урбанисты и экологи. И теперь место стало достопримечательностью и райским уголком для отдыха горожан.

Хорошим индикатором благополучия экосистемы являются птицы. На Талдыколе обитает чомга, питающаяся преимущественно рыбой, что свидетельствует о богатой ихтиофауне озер. Такие виды птиц, как лебедь-шипун, серый гусь, лысуха и красноголовый нырок, питаются водорослями, соответственно, их наличие указывает на богатство водной растительности.

Однако уменьшение территории Талдыкольских озер негативно сказалось на разнообразии и численности птиц. Количество редких краснокнижных видов, таких как кудрявый пеликан, савка, лебедь-кликун и розовый фламинго, сократилось вдвое. То есть деятельность людей становится причиной уничтожения не только озер, но и их обитателей.

Помимо массовой застройки, проблемами этого места стали многочисленные строительные свалки, сбросы ливневой канализации и несанкционированные сборы воды. Эти воздействия человека губят Малый Талдыколь вместе с его флорой и фауной прямо сейчас.

На примере других стран ребята в своем исследовании показали, что сохранение подобной территории в ее естественном виде вполне возможно. Экопарк может сущест­вовать в гармонии и балансе с городом. А самое главное – с его помощью получится сохранить уникальную экологическую систему степных водно-болотных угодий.

Причем ребята выступают за концепцию историко-культурного парка, где можно облагородить зираты, создать специальные маршруты прогулки, в том числе для маломобильных групп населения, установить пояснительные таблички. Так народ будет не только отдыхать на природе, но и погружаться в историю.

Их голос должен быть услышан

В начале ноября Urbanitarium Astana Сlub выиграл казахстанскую премию STEPPE Awards 2023 в категории «Урбанистика» как «Лучшая городская инициатива года». Эта победа – дополнительная мотивация продолжать миссию по созданию целостного знания о том, как устроены города, формировать у подростков видение городских и природных систем, помогать им определиться с будущей профессией.

– Исследование района вокруг озера Малый Талдыколь стало завершающим этапом работы нашего клуба. Подростки изучали его жизнь с точки зрения социального, экологического и градострои­тельного аспекта, пытались выявить закономерности, основные проб­лемы и свое видение того, как можно решить транспортные, урбанистические и экологические проблемы, раскрывая исторический и экологический потенциал. Детьми проделана колоссальная работа, они примерили на себя роль экспертов, применяя самые разные методы исследований – от картирования и соцопросов до кабинетных и полевых работ, – рассказал идейный вдохновитель и куратор Urbanitarium Astana Сlub Темиртас Искаков.

Выбранный район уникален, там соединяются городская и природная среда. Тема клуба урбанис­тики – «Степные экосистемы в городе», и эта локация идеально подходила для исследования, потому что там богатое биоразно­образие, флора и фауна, и при этом район активно застраивается, там живут люди.

Дети пытались понять, как ужиться природе и городу и можно ли найти баланс. В итоге они разработали рекомендации и даже сделали эскизы, как должна развиваться эта территория, вплоть до транспортной составляющей. Вся собранная информация и сделанные выводы будут донесены до городских властей и активистов, и дети надеются, что их неравнодушные голоса будут услышаны.

За эти месяцы, отмечают кураторы программы, подростки буквально выросли на глазах, стали уверенными, раскрепощенными, более сознательными. Получив арсенал знаний и практик, в будущем они могут не просто стать профессионалами с возможностью принимать конкретные решения, но и, несомненно, будут бережно и ответственно относиться к месту, где живут, и пропагандировать это в своем окружении.

– У меня нет сомнений, что многие из этих ребят уже завтра сделают вклад в процветание городов Казахстана. Ведь проект способст­вует формированию нового поколения горожан, которые понимают важность гармоничного развития города в согласии с природой, – отмечает Темиртас Искаков. – Самое главное – нам удалось создать сообщество, куда входит не только наша команда кураторов и участников клуба, но и спикеры, которых мы приглашали на наши встречи, родители, учителя и одноклассники детей. Это мощное комьюнити образованных и неравнодушных людей, и в планах у нас в следую­щем году продолжить проект, возможно, даже выйти на другие города. Хочется, чтобы и в регионах у подростков тоже были возможности получать такие знания абсолютно бесплатно из уст специалистов, которые готовят себе новую смену.