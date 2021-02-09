Экономика
Мамин поручил разработать план противодействия нелегальной трансграничной торговле
Айдана Демесинова
В ходе заседания Правительства Премьер министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений по улучшению налогового и таможенного администрирования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вместе с тем, имеется ряд вопросов, на которые хочу обратить внимание. Первое, Глава государства на расширенном заседании Правительства поручил разработать предложения по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования, основанные на цифровых решениях. Министерству финансов совместно с Министерством цифрового развития поручаю принять действенные меры по модернизации информационных систем налогового администрирования и их интеграции с другими госорганами с применением современных методов, в том числе блокчейн и больших данных", - сказал Мамин.

Он отметил, что для удобства налогоплательщиков и бизнеса следует активно продвигать разработанные бесплатные мобильные приложения "Е-SalyqAzamat" (Налоговый кошелек) и "E-SalyqBusiness".

"Поэтому, в рамках поручения Главы государства Министерству финансов необходимо качественно проработать вопрос автоматического заполнения отчетности для индивидуальных предпринимателей при использовании ими онлайн-ККМ и POS-терминалов. Второе, остается актуальным вопрос декларирования и расхождения в таможенной статистике между странами-партнерами. Поэтому, в рамках поручения Главы государства Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами и НПП "Атамекен" необходимо до конца марта разработать и внести в Правительство подходы по Комплексному плану противодействия нелегальному торговому обороту на границе", - продолжил спикер.

Премьер напомнил, что на недавнем заседании Высшего совета по реформам были презентованы дополнительные меры по поддержке МСБ в новых реалиях. По его словам, предлагаемые изменения позволят вовлечь в официальную занятость до 500 тысяч наемных работников, снизить нагрузку на фонд оплаты труда, упростить порядок исполнения налоговых обязательств и привлечь новые инвестиции в экономику республики.

"В этой связи поручаю Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами до 1 марта подготовить необходимые поправки в налоговое законодательство для их реализации уже в текущем году. Алихан Асханович (Смаилов - прим.ред.), контроль и координация за вами", - резюмировал глава Правительства.

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