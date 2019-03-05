Мамин поручил ускорить разработку программы "Нурлы жол" на 2020-2025 годы

Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства оценил результаты реализации первого этапа Государственной программы "Нурлы жол", а также поручил ускорить разработку программы на 2020-2025 годы, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В этом году заканчивается первая очередь реализации Госпрограммы "Нурлы жол" на 2015-2019 годы. Сформирована инфраструктурная основа развития страны. Программа сыграла огромную роль в развитии транзитного потенциала и инженерной инфраструктуры Казахстана. В рамках реализации программы построено и реконструировано 8 тысяч километров автодорог, 3,2 километра сетей тепло и водоснабжения", – сообщил Мамин.
По его словам, важнейшим результатом реализации программы станет повышение качества жизни населения.
"Строительство новых дорог уменьшит расходы бизнеса на перевозку грузов минимум на 15 процентов. Это скажется на окончательной цене для потребителя. В социальном плане "Нурлы жол" занимает особое место. Только в прошлом году создано более 80 тысяч рабочих мест. В этом году планируется создать 54 тысячи рабочих мест", – отметил Премьер-министр.
Мамин добавил, что реализация программы дала импульс развития транспортного потенциала страны.
"Доходы от транзита в прошлом году составили 1,5 миллиарда долларов. В целях получения дополнительного дохода с этого года сдается в эксплуатацию 471 километр платных дорог. Планируется до 2020 года сдать более 5 тысяч километров обычных дорог. Также будет реконструировано более 4 тысяч километров дорог республиканского значения. В связи с этим госорганам и строительным компаниям необходимо активизировать работу. Поручаю ускорить разработку программы "Нурлы жол" на 2020-2025 годы. В этом месяце необходимо презентовать проект концепции программы", – заключил Мамин.