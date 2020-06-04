Мамин поручил в кратчайшие сроки актуализировать пул инвестпроектов

Экономика
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Под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина прошло очередное заседание Координационного совета по вопросам привлечения инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Об исполнении целевых показателей по инвестициям в основной капитал доложил министр национальной экономики Р. Даленов, проводимой работе по привлечению инвестиций – министры иностранных дел М. Тлеуберди, индустрии и инфраструктурного развития – Б. Атамкулов, энергетики – Н. Ногаев, сельского хозяйства – С. Омаров, акимы Кызылординской области Г. Абдыкаликова, Карагандинской области – Ж. Касымбек, Мангистауской области – С. Трумов, города Шымкент – М. Айтенов.

На заседании было отмечено, что последствия пандемии коронавируса внесли коррективы в текущую экономическую ситуацию и оказали негативное влияние на работу по привлечению инвестиций. В январе-апреле т.г. инвестиции в основной капитал РК составили 3 трлн тг – 84% от запланированного целевого показателя. В разрезе регионов наибольшее неисполнение – свыше 30% – приходится на Мангистаускую и Кызылординскую области, а также города Алматы и Шымкент.

Премьер-министр подчеркнул важность реализации поставленной ранее задачи – увеличению к 2025 году объемов инвестиций в основной капитал до 30% ВВП. В дальнейшем ожидается обострение конкуренции за инвестиции в мире, что требует принятия активных мер по реализации новых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики, а также дальнейшему улучшению инвестиционного климата.

«Правительством начата работа по оживлению экономики. Принят Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. В соответствии с ним инвестиции рассматриваются как один из ключевых драйверов», — сказал А. Мамин.

Премьер-министр указал на необходимость повышения качества подготовки инвестиционных предложений, уровня координации работы госорганов и всех заинтересованных сторон, внедрения новых инструментов привлечения иностранного капитала и технологий, таргетирования приоритетных отраслей экономики.

Глава Правительства поручил центральным государственным и местным исполнительным органам в кратчайшие сроки актуализировать пул инвестиционных проектов и целевые индикаторы по привлечению инвестиций в основной капитал с учетом изменений экономической ситуации в стране и мире.

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