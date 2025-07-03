Мангистауский артист исполнил терме Сугир жырау в честь Национального дня домбры

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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Мангистауский жыршы Оспан Кулсымак в преддверии Национального дня домбры исполнил произведение Сугир-жырау Бегендикулы под названием «Хорезммен қоштасу», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центра общественных  коммуникаций региона

Фото: ЦОК Мангистауской области

Оспан Кулсымак с детства проявлял интерес к игре на домбре. Он родом из творческой семьи: его отец был известным жыршы в родном ауле, а мать играла на баяне. Его братья и сёстры также виртуозно владеют музыкальными инструментами. В своём выступлении артист особо подчеркнул значимость празднования Национального дня домбры, назвав этот инструмент священным наследием предков и национальным достоянием казахского народа.

— От всей души поздравляю с великим праздником, который прославляет наше великое наследие — Национальным днём домбры. Для казахского народа домбра — это не просто национальный инструмент, это душа и кровь, честь и гордость, святыня и символ. Я исполнил произведение Сугир-жырау «Хорезммен қоштасу». Сугир-жырау родился в 1894 году в Мангистауской области. С 16 лет он начал свой  творческий путь, завоевал признание народа, исполняя свои жыры на собраниях и торжествах. Во время пребывания в Хорезме им были написаны такие произведения, как «Арман», «Елді сағыну», «Қоштасу» и «Терме», а также стихи  «Октябрь», «Беташар», «Тойбастар», опубликованные в газетах. В годы Великой Отечественной войны он также писал патриотические жыры и стал широко известным, — рассказал Оспан Кулсымак.

Национальный день домбры отмечается каждый год в первое воскресенье июля.

#праздник #Мангистау #домбра

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