Маркировка лекарств в Казахстане начнется с препаратов, произведенных с 1 июля

Здравоохранение, Цифровизация
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Предполагается, что это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обязательная маркировка лекарственных средств в Казахстане будет внедряться только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года. Соответствующие изменения сейчас вносятся в постановление правительства от 10 сентября 2020 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Предполагается, что это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки.

Как сообщил на совещании в правительстве вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, по состоянию на 1 июня из 383 оптовых складов 287 оснащены необходимым оборудованием. Проверочные выезды в 15 регионов уже состоялись. В ближайшее время будут затронуты оставшиеся 5.

В целом по стране наблюдается положительная динамика внедрения цифровой маркировки: официальный (выявленный) импорт обуви в Казахстан вырос с 39,5 млн пар в 2019 году до 54,5 млн пар в 2023 году. Практически на 3 года бизнесу был предоставлен переходный период для маркировки остатков обуви (с 1 ноября 2021 года по 1 июня 2024 года).

В то же время, учитывая недостаточную готовность таможенных складов для проведения маркировки обуви, Министерству промышленности и строительства поручено проработать вопрос разрешения маркировки обуви на собственных складах импортеров.  

Также на совещании были заслушаны профильные министерства по проведению анализа регуляторного воздействия при маркировке ювелирных изделий.

#лекарства #маркировка #препараты

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