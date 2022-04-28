Маркировка лекарств вводится в Казахстане

Постановлением Правительства РК от 25 апреля 2022 года дополнен Перечень товаров, подлежащих маркировке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В частности, с 1 июля 2022 года вводится маркировка на лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2022 года.

В перечень добавлены:

- сыворотки иммунные и фракции крови прочие;

- иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;

- кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;

- все остальные лекарственные средства.

Напомним, кроме того, подлежат маркировке сигареты, все табачные изделия – с 1 апреля 2022 года; обувь – с 1 ноября 2022 года.

Постановление вводится в действие с 8 мая 2022 года.