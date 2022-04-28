Маркировка лекарств вводится в Казахстане

Постановлением Правительства РК от 25 апреля 2022 года дополнен Перечень товаров, подлежащих маркировке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В частности, с 1 июля 2022 года вводится маркировка на лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2022 года.
В перечень добавлены:
- сыворотки иммунные и фракции крови прочие;
- иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;
- кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;
- все остальные лекарственные средства.
Напомним, кроме того, подлежат маркировке сигареты, все табачные изделия – с 1 апреля 2022 года; обувь – с 1 ноября 2022 года.
Постановление вводится в действие с 8 мая 2022 года.