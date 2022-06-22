Мародер замуровал в стене ружье, украденное в январе в Алматы

В одном из домов Алматы оперативники нашли гладкоствольное ружье марки «FAIR», замурованное в стену. Оно было похищено в январе этого года в одном из оружейных магазинов мегаполиса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

23-летний житель Алматинской области был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Установлено, что гражданин Ж. в январе этого года обворовал не только оружейный магазин, но торговую точку по продаже сотовых телефонов. Ружье найдено в доме задержанного. Он спрятал его в стене. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 291 УК РК. В отношении подозреваемого судом избрано содержание под стражей», – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.