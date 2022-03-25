Кадровые назначения
Маржан Акимжанова получила должность в Управлении делами Президента РК
Маржан Акимжанова получила должность в Управлении делами Президента РК, сообщает Kazpravda.kz.
"Распоряжением Главы государства Акимжанова Маржан Абдиюсуповна назначена заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, она освобождена от должности советника Президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
Известно, что в 2016 году Маржан Акимжанова работала заместителем пресс-секретаря Президента РК.