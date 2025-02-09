Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok

Технологии
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Американский миллиардер опроверг слухи о своем намерении приобрести TikTok, заявив на бизнес-саммите газеты Die Welt об отсутствии у него планов относительно этой социальной медиаплатформы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Миллиардер Илон Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok, популярного приложения для просмотра коротких видео. Об этом написала в субботу, 8 февраля, газета Die Welt, которая проводила саммит, где Маск участвовал по видеосвязи. Сам саммит состоялся 28 января, отмечает издание, уточняя, что «выступление Маска было задокументировано и опубликовано с его согласия».

«Я не делал предложения о покупке TikTok», - сказал Маск через неделю после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он не против покупки американским бизнесменом приложения, принадлежащего китайской ByteDance, если тот захочет это сделать.

Маск добавил, что лично он не пользуется этим приложением, не знаком с его форматом и у него «нет никаких планов» на TikTok.

По его словам, приобретение им медиаплатформы Twitter, которая теперь называется X, было для него необычным и «большой редкостью».

«Обычно я создаю компании с нуля», - подчеркнул Маск.

#TikTok #Илон Маск #сделка

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