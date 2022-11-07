"Масло-Дел": качество и свежесть – главный приоритет

Десять новых изотермических вагонов для перевозки скоропортящихся продуктов, а также высокотехнологичное котельное оборудование приобрела компания «Масло-Дел» благодаря финансированию Bank RBK.

В Казахстане сложно найти такого человека, кто не слышал бы о компании «Масло-Дел» и не пробовал хоть что-то из ассортимента выпускаемой продукции.

А начиналось всё в далеком 1999 году, когда была зарегистрирована торговая марка «Масло-Дел». Из года в год ассортимент выпускаемой продукции увеличивался: компания работает в двух отраслях - в молочной и масложировой, производит сливочные и растительные масла, различные жиры, маргарины, майонезы, кетчупы, томатную пасту, молоко длительного хранения и сгущенку. Также «Масло-Дел» является одним из крупных экспортеров подсолнечного и рапсового жмыха.

Сегодня на четырех заводах, оснащенных современным европейским оборудованием, выпускается более 400 тонн продукции в сутки.

Компания «Масло-Дел» в первую очередь заинтересована в обеспечении своими товарами нас, казахстанцев: от оптовых рынков, сетей розничной торговли до магазинов «у дома». Процент охвата внутреннего рынка составляет до 45% в зависимости от вида продукции.

Чтобы при перевозке на дальние расстояния (а «Масло-Дел» имеет 23 филиала во всех крупных городах Казахстана и представительства за рубежом) такие продукты, как молоко, масло, томатная паста и другие, не испортились, необходимо поддерживать определенные термические условия: одни товары нужно перевозить холодными, другие - теплыми.

Изотермические вагоны, или, как их еще называют, «вагоны-термосы» – важное звено индустрии грузоперевозок благодаря особой конструкции корпуса и обшивки. Об этом нас проинформировал финансовый директор компании Айдын Тастанбеков.

- Я хочу рассказать о двух важных для нас инвестиционных проектах, которые были осуществлены в партнерстве с Bank RBK, - продолжил Тастанбеков.

- В 2020 году при финансовой поддержке банка мы приобрели современную специализированную технику - 10 изотермических вагонов, произведенных в Казахстане, а также купили высокотехнологичное котельное оборудование немецкого производства с высоким КПД и, что немаловажно, не наносящее вред экологии. Это инновационное оборудование в соответствии с новейшими стандартами работает не на мазуте, а на шелухе или щепе - технология такова, что выброс парниковых газов при этом минимален.

По расчетам финансового директора, благодаря данному решению были существенно оптимизированы расходы компании. Что касается котельной, за счет перехода с мазута на производство пара экономия составила 30%. А приобретение собственных изотермических вагонов позволило «Масло-Делу» сократить дорожные расходы в 2 раза. К осязаемым плюсам также следует отнести мобильность при осуществлении грузоперевозок - собственные удобные график, маршрут и время доставки.

Также Айдын Тастанбеков сказал, что компании повезло и с банком-партнером.

- Считаю важным отметить современные методы работы Bank RBK: быстрое принятие решений менеджментом, наличие онлайн-системы по обслуживанию юридических лиц «Банк-клиент» и минимальные трудозатраты за счет эффективности работы одного оператора, который ведёт всю необходимую деятельность, - отметил он.

- Для Bank RBK важно внедрять новые подходы в работе с предпринимателями, как по качеству, так и скорости обслуживания. «Также при разработке сервисов и продуктов банк исходит от потребностей клиентов и рынка», говорит председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева. - ТОО «Масло-Дел» позиционирует себя как компанию массового выпуска, производящую высококачественную продукцию. Для нас, как банка, было ценным стать надежным партнером социально ответственной компании, в которой на сегодняшний день работает около 2,5 тыс. сотрудников.