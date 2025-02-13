Масштабные выбросы метана обнаружили в Антарктиде

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Обнаруженные столпы метана были длиной 700 м и шириной 70 м, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«Группа испанских ученых обнаружила огромные выбросы метана на дне Антарктиды — газа, способного нагревать планету примерно в 30 раз сильнее, чем углекислый газ (CO₂)», — говорится в публикации.

Руководители экспедиции, геологи Рикардо Леон и Роджер Урхелес, рассказали, что обнаруженные столпы метана были длиной 700 м и шириной 70 м. По их словам, эти выбросы могут стать климатической бомбой для планеты. Ученые предупредили, что в связи с этим могут быть подводные оползни и цунами.