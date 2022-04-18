Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области

В Алматинской области, на автодороге Капшагай - Баканас, произошло массовое ДТП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

"ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло 17 апреля около 12:00 часов на 35 км автодороги Капшагай - Баканас. По предварительной версии, ДТП спровоцировано 80-летним водителем Volkswagen Golf, который при обгоне допустил столкновение со встречно идущим Mitsubishi Galant, а затем по инерции столкнулся Volkswagen Getta, двигавшимся в попутном направлении", – говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате дорожной аварии на месте происшествия погиб один человек и трое травмированы.

"Пострадавшие госпитализированы в больницу Капшагая. По факту ДТП начато расследование, предусмотренное частью 3 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы", – дополнили в ведомстве.











