Мастер-класс для юных археологов

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Игорь Прохоров

Сотрудники музея-заповедника «Ботай» в интерактивной игровой форме провели полевой семинар для детей

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В День археолога Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» организовал детям поездку в заповедную зону, где органично соединились археологичес­кие поселения и живописная природа Айыртауского района Северо-Казах­станской области.

– Наш коллектив уже давно сотрудничает с Центром поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – говорит директор музея Куаныш Шакшаков.

По его словам, в силу разных обстоятельств большинство ребят в этом центре остались без семейного очага, домашнего уюта, близких родственников. Но их постоянно окружают своим вниманием опытные педагоги, воспитатели, волонтеры, просто неравнодушные люди. В праздничные даты стало доброй традицией посещение центра сотрудниками музея «Ботай», они стараются продуктивно и творчес­ки провести время с детьми, проявить заботу, поделиться душевным теплом.

При центре на постоянной основе работает кружок «Юный археолог»: для ребят проводятся экскурсии, выс­тавки, мастер-классы. Этим летом вместе с сотрудниками музея дети приняли участие в археологических раскопках. Юные археологи изучали методику их проведения, описывали обнаруженные находки. Им было интересно, ведь археология – это особая наука, направленная на постоянный поиск, открытия, разгадку тайн истории, скрытых глубоко под пластами земли.

Многогранность и самобытность Ботайской культуры отразилась в особенностях жилища, одежды, в представлениях об окружающей природе, в устном народном творчестве и искусстве.

– Например, удивление у детей вызвал тот факт, что ботайские древние жилища соединены углубленным крытым переходом для удобного передвижения зимой, – говорит Куаныш Шакшаков. – Ребята узнали, что в цент­ре каждого жилища находился очаг, в котором ботайцы обжигали керамику, готовили пищу.

Сотрудники музея рассказали детям, почему внутренний интерьер жилищ украшен черепами лошадей: это символ доместикации (одомашнивания) дикой степной лошади. Воспитанники центра теперь также знают, что в технологии строительства жилищ ботайцев было предусмотрено возведение бревенчатого основания, использование глины для герметизации сооружения.

Ребята во время полевого семинара участвовали в мастер-классах по лепке керамической посуды, изготовлению каменного диска, обработке шкур животных, измельчению корней растений для лекарств.

Поскольку нынешние дети растут и развиваются во времена цифровых технологий, им, конечно же, были интересны управление БПЛА и аэрофотосъемка. А еще воспитанники центра учились собирать и разбирать палатку и туристический мешок.

Полевой семинар завершился соревнованиями по метанию копья и стрельбе из лука. Победителей, разумеется, наградили подарками, что вызвало бурю радости у воспитанников центра. Ребята с удовольствием провели свой досуг, изучая историю родной земли, получили яркие впечатления.

#дети #Ботай #археология #семинар

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