Мастерская села Балтабай ежегодно выпускает до 300 юрт

По данным местных влас­тей, за последние два года в рамках программы «Ауыл аманаты» свыше 1 300 сельчан получили льготные займы на открытие малых предприятий, создание сельхозкооперативов. Растет динамика финансирования бизнес-идей, как и число желающих стать участником программы.

фото из архива Талгата Канапияулы

Один из тех, кто обратился за консультацией в областной филиал партии «Amanat», – житель села Балтабай Енбекшиказахского района Талгат Канапияулы. Последние пять лет он занимает­ся изготовлением юрт, нынче задумал расширить мастерскую, для чего потребовалось дополнительное финансирование.

Партийцы разъяснили Талгату условия программы «Ауыл аманаты», согласно которым индивидуальным предпринимателям и физическим лицам выделяют микрокредиты в размере до 9,8 млн тенге. Срок кредитования – до семи лет, годовая ставка – 2,5%. Консультанты оказали сельчанину содействие в оформлении документов. Льготный заем на сумму 3 млн тенге он уже потратил на покупку необходимого оборудования.

– Спрос на нашу продукцию стабильно высок, ежегодно выпус­каем около 300 юрт, – рассказывает мастер. – Это универсальное жилье является национальным достоянием народа, ценным нас­ледием, оставленным нам предками. В юрте прохладно жарким летом, тепло – зимой. Конструкцию легко собрать и разобрать. Главная задача – адаптировать ее к требованиям современного рынка.

По словам предпринимателя, основные покупатели юрт – фермеры-животноводы, чабаны, представители сферы туризма. Заказы поступают не только из регионов республики, но и от зарубежных туристических компаний.

Мастерская Талгата – семейный бизнес: он и его близкие стараются обеспечить высокое качество продукции, разработали уникальный дизайн, сочетающий традиционный казахский стиль с модными тенденциями в убранстве юрт.

К слову, в поселке Балтабай юрточное производство поставлено на поток: есть еще несколько мас­терских, хозяева которых расширили бизнес благодаря участию в программе «Ауыл аманаты».

Как сообщили в СПК «Қонаев», в рамках этой программы в регионе за последние два года выделено 11 млрд тенге. Осуществляется ряд проектов в животноводстве, тепличном хозяйстве, садоводстве, сферах услуг и переработки сельскохозяйственной продукции.