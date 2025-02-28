Мастерская села Балтабай ежегодно выпускает до 300 юрт

По данным местных властей, за последние два года в рамках программы «Ауыл аманаты» свыше 1 300 сельчан получили льготные займы на открытие малых предприятий, создание сельхозкооперативов. Растет динамика финансирования бизнес-идей, как и число желающих стать участником программы.
Один из тех, кто обратился за консультацией в областной филиал партии «Amanat», – житель села Балтабай Енбекшиказахского района Талгат Канапияулы. Последние пять лет он занимается изготовлением юрт, нынче задумал расширить мастерскую, для чего потребовалось дополнительное финансирование.
Партийцы разъяснили Талгату условия программы «Ауыл аманаты», согласно которым индивидуальным предпринимателям и физическим лицам выделяют микрокредиты в размере до 9,8 млн тенге. Срок кредитования – до семи лет, годовая ставка – 2,5%. Консультанты оказали сельчанину содействие в оформлении документов. Льготный заем на сумму 3 млн тенге он уже потратил на покупку необходимого оборудования.
– Спрос на нашу продукцию стабильно высок, ежегодно выпускаем около 300 юрт, – рассказывает мастер. – Это универсальное жилье является национальным достоянием народа, ценным наследием, оставленным нам предками. В юрте прохладно жарким летом, тепло – зимой. Конструкцию легко собрать и разобрать. Главная задача – адаптировать ее к требованиям современного рынка.
По словам предпринимателя, основные покупатели юрт – фермеры-животноводы, чабаны, представители сферы туризма. Заказы поступают не только из регионов республики, но и от зарубежных туристических компаний.
Мастерская Талгата – семейный бизнес: он и его близкие стараются обеспечить высокое качество продукции, разработали уникальный дизайн, сочетающий традиционный казахский стиль с модными тенденциями в убранстве юрт.
К слову, в поселке Балтабай юрточное производство поставлено на поток: есть еще несколько мастерских, хозяева которых расширили бизнес благодаря участию в программе «Ауыл аманаты».
Как сообщили в СПК «Қонаев», в рамках этой программы в регионе за последние два года выделено 11 млрд тенге. Осуществляется ряд проектов в животноводстве, тепличном хозяйстве, садоводстве, сферах услуг и переработки сельскохозяйственной продукции.