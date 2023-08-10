Матч упущенных возможностей

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

«Астана» победила болгарский «Лудогорец» со счетом 2:1, но должна была выигрывать с более крупным результатом...

фото ФК «Астана"

Действующий чемпион Казахстана после «вылета» из Лиги чемпионов УЕФА провел первый поединок в Лиге Европы УЕФА в третьем отборочном этапе против 12-кратного чемпиона Болгарии – клуба «Лудогорец» из Разграда.

Встреча на столичной «Астана Арена» завершилась со счетом 2:1 в нашу пользу. Результат и можно было бы назвать хорошим, но те, кто видел эту игру воочию, явно могут быть недовольными. Наши футболисты упустили массу возможностей забить гораздо больше мячей.

Гостей спасала то штанга, то вратарь, а больше всего сбившийся прицел игроков «Астаны», которые промахивались с убойных позиций. Больше всех в этом «преуспел» нападающий сборной Гамбии Дембо Дарбо, у которого было как минимум три стопроцентных возможности для взятия ворот, но увы... В целом он играл неплохо, но процент реализации остался нулевым. И как бы потом мы очень горько не пожалели о первом результате.

Стартовый тайм игроки казахстанской команды провели очень хорошо, с первых же минут оказав серьезное давление на соперника. Тем неожиданнее стал пропущенный гол на 37-й минуте, когда у болгар отличился Ноа Сонко-Сундберг (кстати, экс-игрок юношеской и олимпийской сборной Швеции, а ныне – нападающий сборной Гамбии). Благо что на 40-й минуте счет у нас сравнял защитник сборной Черногории Жарко Томашевич.

Победный же мяч в ворота соперника провел еще один защитник (форварды не справлялись со своими прямыми обязанностями), но уже сборной Казахстана – Александр Марочкин, который отличился на 53-й минуте. Счет так и остался 2:1 в нашу пользу, а ответный матч команд пройдет 18 августа в Разграде, и нашему клубу будет очень непросто.

Тем не менее мы верим в нашу команду, ее потенциал и надеемся, что она все же пробьется в следующий раунд второго по значимости клубного турнира Старого Света. Напомним, если «Астана» пройдет «Лудогорец», то в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет со знаменитым нидерландским «Аяксом». Если же столичный клуб проиграет по сумме двух игр, то попадет в раунд плей-офф Лиги конференций УЕФА, где встретится с побе­дителем противостояния «Валмиера» (Латвия) – «Партизани» (Албания).

#Астана #Спорт #футбол #матч #Лудогорец

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