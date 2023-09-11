Математика – это не скучно!

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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Учитель из Шортандинского района Вадим Пономаренко составил авторскую программу «Мathtable на уроках математики».

фото пресс-службы управления образования

Педагог-эксперт из средней школы им. В. Кузьмина села Дамса более десяти лет работает с детьми и хорошо знает, что математика не самый любимый предмет многих школьников. Вот и составил Вадим Викторович специальную математичес­кую информативную таблицу mathtable, в которой накапливает­ся теоретическая информация по определенной теме. Дети используют ее на уроках алгебры, геометрии и не только.

– Изучая теоретический материал, дети на обратной стороне mathtable записывают основные, может быть, сложные для себя примеры по пройденной теме. И могут заглянуть в таблицу, просмотреть при необходимос­ти свои же записи. В течение года все mathtable с ценными данными собираются в единую файл-папку для использования не только во время учебы, но и для успешной сдачи выпускных экзаменов, подготовки к ЕНТ, – говорит Вадим Викторович.

По его словам, ребята, вникнув в систему mathtable, начинают понимать и использовать все ее плюсы, причем не только на уроках математики. Помогает система и при дистанционном обучении, развивая компьютерную грамотность детей, закреп­ляя математические знания при решении основных примеров по заданной теме. Таким образом школьники, сами ведя информативную таблицу, учатся анализировать условия задачи, структурировать имеющуюся информацию. Кроме того, при работе со многими источниками для заполнения mathtable дети развивают читательскую грамотность.

– На первый взгляд все кажется сложным и непонятным, – продолжает Вадим Пономаренко. – Но со временем к школьникам, ведущим mathtable, приходит умение анализировать полученную информацию, вычленять из нее нужное, устно и письменно осмысливать ее, оценивать полученный результат.

Как одного из лучших педагогов-практиков района Вадима Викторовича пригласили в школу дополнительного образования «Үкілі үміт» села Шортанды. И здесь он успешно применяет сис­тему mathtable, увлекая ребят любимой математикой, учит их испытывать радость: ведь ни с чем несравнимо удовольствие от победы над задачей, которую решил сам!

Вадим Пономаренко – выпускник международной стипендии «Болашақ», в 2013 году он окончил Московский авиационный институт, в 2017-м – физико-математический факультет КУ им. Ш. Уалиханова. Ученики педагога не единожды становились призерами и победителями районных, областных и республиканских математических олимпиад, поступают на гранты в университеты Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, выбирая одним из профильных предметов уже любимую математику.

И сам Вадим Пономаренко – неоднократный призер районных и областных олимпиад по математике среди учителей. Кстати, он победитель конкурса «Самый активный педагог OnlineМектеп-2020» от компании Bilim Media Group.

#Образование #математика #учитель #Дамса #mathtable #Вадим Пономаренко

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