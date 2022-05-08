фото: Kazpravda.kz
Сенат , Общество
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев на своей странице в Facebook поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает Kazpravda.kz.

В День Победы мы с благодарностью вспоминаем героев Великой Отечественной войны, покрывших себя бессмертной славой. Из казахстанских степей на фронт направились свыше 1 млн 360 тыс. казахстанцев. Навеки остались на полях сражений около 600 тыс. наших соотечественников. 500 наших земляков получили звание Героя Советского Союза.

Однако есть и «забытые герои», которые по разным причинам так и не получили заслуженную награду. Архивные сведения о них были кропотливо собраны ученым и общественным деятелем Берік Әбдіғалиұлы и изданы в 2019 году при поддержке партии Nur Otan.

В книге «Ұмытылған қаһармандар – Забытые герои» собраны истории и архивные документы 133 казахстанцев, представленных к званию Героя Советского Союза, однако не удостоившихся его. Шестеро из этих «забытых героев» представлялись дважды. А уроженец города Зыряновск Восточно-Казахстанской области Александр Несмиянов был представлен трижды – и все три раза ему было отказано.

Имена этих славных батыров и их подвиги мало известны большинству казахстанцев.

Накануне Дня Победы историческая справедливость в отношении трех «забытых героев» восторжествовала. Указом Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, звание «Халық Қаһарманы» было посмертно присвоено снайперам Тулеугали Абдыбекову, Ибраиму Сулейменову и командиру стрелкового батальона Александру Несмиянову.

Хотелось бы немного рассказать об этих героях и их подвигах. Эти сведения взяты из книги «Ұмытылған қаһармандар – Забытые герои».

Тулеугали Абдыбеков родился в 1916 году. За неполных два года – с мая 1942 года по февраль 1944 года – будучи снайпером стрелковой роты, он уничтожил почти 400 фашистских бойцов, обучил 32 снайпера. В феврале 1944 года Тулеугали Абдыбеков скончался от ран и был похоронен в Калининской области. К званию Героя Советского Союза был представлен посмертно, но не получил эту награду.

Имя покрывшего себя посмертной славой снайпера Ибраима Сулейменова известно также немногим. С ноября 1942 по ноябрь 1943 года он сразил из своей винтовки 239 фашистских солдат и офицеров. Ибраим Сулейменов и легендарная пулеметчица Маншук Маметова погибли в ожесточенном бою у станции Изоча близ города Невель. Вдвоем ценой своей жизни они удерживали высоту, прикрывая отход боевых товарищей.

За этот последний бой оба казахстанца были посмертно представлены к званию Героя Советского Союза. Однако высокое звание получила только Маншук, Ибраим Сулейменов был награжден орденом Ленина.

Александр Несмиянов за свои подвиги трижды представлялся к званию Героя Советского Союза. Первый раз – в ноябре 1943 года за мужество, проявленное в бою за Турецкий вал, в ходе которого Несмиянов поднял в атаку батальон и в рукопашной схватке одолел 20 фашистских бойцов. Второй раз – в апреле 1944 года за бой за город Армянск. В третий раз – в ноябре 1944 года за бои в Восточной Пруссии.

И вот спустя почти восемь десятилетий героизм и мужество трех казахстанских героев были по достоинству отмечены руководством страны высшей государственной наградой.

Предстоит еще большая и трудоемкая работа по изучению архивных материалов, восстановлению памяти о других героях и увековечиванию их подвигов.

Эрнест Хемингуэй писал о том, что чем ближе он был к передовой, тем больше встречал честных, смелых и сильных людей. Чем дальше от линии фронта, тем чаще видел людей с такими качествами, как трусость, подлость и лицемерие.

На фронтах Второй мировой войны казахстанцы проявили свои лучшие качества, героизм и самоотверженность.

День Победы мы отмечаем для того, чтобы помнить этих людей, не предавать их память. В то же время мы скорбим о миллионах погибших, скорбим о всех жертвах войны. И этот день важен, чтобы не забывать огромную цену, которую старшее поколение заплатило за победу над фашизмом. И эта дата важна для того, чтобы помнить о непреходящей ценности мира и стабильности.

Дорогие друзья, с наступающим Днём Победы! Желаю всем здоровья и благополучия, а нашей стране – мирного неба и процветания! 

 

фото со страницы в Facebook

 

 

 

 

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