Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

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В своем приветственном слове Маулен Ашимбаев поздравил собеседника с 50-летием со Дня объединения страны и отметил, что Казахстан придает важное значение укреплению стратегического сотрудничества с Вьетнамом.

«Социалистическая Республика Вьетнам – важный и надежный партнер Казахстана в Юго-Восточной Азии. Уверен, что Ваш визит в Казахстан откроет новый этап в развитии казахстанско-вьетнамских отношений и будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и партнерства между нашими странами. Сенат Парламента Республики Казахстан будет способствовать эффективной реализации всех договоренностей, достигнутых в ходе Вашего визита», – сказал председатель Палаты.

Вместе с тем, спикер Сената акцентировал внимание на важности дальнейшего усиления взаимодействия на межпарламентском уровне и обозначил свое видение развития взаимодействия в сфере законотворчества в предстоящий период.

«Межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении сотрудничества между нашими странами. Мы высоко ценим сложившиеся дружественные связи между Парламентом Казахстана и Национальным собранием Вьетнама и заинтересованы в их укреплении. Деятельность действующих межпарламентских групп дружбы является важным механизмом двустороннего сотрудничества», – отметил Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Кроме того, в ходе встречи стороны обменялись мнениями касательно расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В частности, прозвучали идеи по активизации взаимодействия по линии сельского хозяйства, логистики, информационных технологий и других отраслей.

Маулен Ашимбаев также выразил признательность представителям вьетнамского духовенства за постоянное участие и поддержку идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В свою очередь, То Лам высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические трансформации и выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества, уделив особое внимание роли духовной дипломатии в современном мире.