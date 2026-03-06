Маулен Ашимбаев: новая Конституция укрепляет институт семьи

Сенат
В преддверии Международного женского дня в Сенате состоялось торжественное мероприятие. Спикер Палаты Маулен Ашимбаев выразил коллегам слова благодарности и вручил государственные награды, которые стали символом признания исключительного профессионализма и созидательного вклада женщин в процветание Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Н.Байбулин

В ходе торжественной церемонии Маулен Ашимбаев особо подчеркнул неоценимый вклад женщин в укрепление государственности и процветание Казахстана. Он отметил, что современная роль женщины вышла далеко за рамки семейного круга, став определяющей в общественно-политических процессах страны. Такие качественные изменения, по словам Спикера Сената, стали возможными благодаря масштабным реформам и системной поддержке со стороны Главы государства.

«В последние годы в стране по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева осуществляются масштабные преобразования, логическим продолжением которых стала конституционная реформа. Это решение стало историческим для нашей страны. Стратегическая цельконституционной реформы – построение Справедливого, демократического, социального, инновационного и прогрессивного Казахстана. В этом ключе важнейшее значение имеют новые конституционные нормы, направленные на укрепление института семьи, защиту и продвижение национальных ценностей, заботу о старшем поколении. Принципиальное значение для женщин имеет проект нового Основного закона с позиции расширения их прав и возможностей для участия в общественной, профессиональной и политической жизни страны иполноценной самореализации», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Он также отметил, что в преддверии праздника Указом Главы государства заместитель Председателя Сената Ольга Перепечина удостоена почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», а сенатор Айнур Аргынбекова награждена орденом «Құрмет».

За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны орденом «Құрмет» награждены сенатор Асем Рахметова и заведующая отделом Аппарата Сената Айгуль Биболова, а также ряду сотрудников были вручены медали «Ерен еңбегі үшін». Среди них – Елена Бердникович, Баян Олжабаева, Гульсим Искакова, Перизат Сапарбекова.

В своем поздравлении Маулен Ашимбаев подчеркнул, что государственные награды подтверждают исключительную роль женщин в развитии Казахстана. Он отметил, что благодаря профессионализму депутатов и четкой, системной работе сотрудниц Аппарата обеспечивается стабильность и эффективность всей Палаты. Назвав коллег примером преданности делу, Спикер пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных высот.

