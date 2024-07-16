Маулен Ашимбаев: У нас появился реальный шанс все изменить, не наломав при этом дров

Сенат, Мнения
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Новый Казахстан – символ, его населяют те же люди, которые никуда не делись. Но этот символ важен, как свидетельство парадигматического сдвига в общественном сознании. Такое мнение озвучил в статье в газете «Время» спикер Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Кazpravda.kz

Фото: Акорда

В год пятилетия вступления в должность президента Касым-Жомарта Токаева, спикер Сената также подвел промежуточные итоги реализуемых в стране по инициативе главы государства реформ.

«У нас появился реальный шанс все изменить, не наломав при этом дров: заключить новый общественный договор, основы которого заложили политические инициативы президента Касым-Жомарта Токаева. При этом апеллирование к «слышащему» и «справедливому» государству показывает: есть четкое понимание, что этот общественный договор должен опираться не на кабинетные модели, а на живой общественный запрос. Его суть в первом приближении можно сформулировать так: смена старой управленческой парадигмы на открытую демократическую модель + экономическое благополучие для всех граждан страны. Первая часть формулы указывает на примат политической компоненты, а вторая – прямо вытекает из первой: прежние методы управления и система мотивирования уже не гарантируют экономическое благополучие», ­- считает спикер Сената.

Кроме того, он отдельно остановился на причинах и последствиях эволюции общественного запроса, которые напрямую повлияли на траекторию реформ, проводимых в Казахстане.

#Токаев #Сенат #Ашимбаев #статья

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