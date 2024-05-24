В Сенате заявили о необходимости доступных кредитов для обрабатывающей промышленности

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях выделил основные проблемы развития обрабатывающей промышленности, сообщает Kazpravda.kz
По его словам, обрабатывающая промышленность должна стать флагманом национальной экономики, демонстрируя устойчивые темпы роста. За последние пять лет доля обрабатывающей промышленности в ВВП выросла с 11,4% до 12%, вплотную приблизившись к горнорудному сектору.
С 2018-го по 2023 год объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился более чем в 2 раза, до 22 трлн тенге. Физические объемы производства за эти пять лет выросли на 24,4% со среднегодовым темпом роста в 4,5%.
«Однако для достижения стратегических целей нужно усиливать эту динамику. При этом необходимо стремиться не только к росту валовых показателей, но и обеспечить качественное развитие данного сектора. Сегодня порядка 40% обрабатывающей промышленности приходится на металлургию. Это, в основном, продукция низкого передела, товары промежуточного потребления, по сути, промышленное сырье. Похожую картину мы видим и в структуре несырьевого экспорта», - сказал спикер Сената.
По его данным, в индексе экономической сложности Казахстан занимает 88 место из 130 стран мира. При этом экспорт обработанных товаров из Казахстана в 2023 году сократился почти на 6%, а за первый квартал текущего года – уже на 6,5%, в том числе по урану спад составил свыше 24%, по ферросплавам – 15,5%.
Количество действующих юридических лиц в обрабатывающей промышленности за 10 лет выросло в два раза. В то же время 96% из них относятся к субъектам малого предпринимательства, 2,5% – к среднему и около 1% к крупному бизнесу.
«Косвенно это может свидетельствовать об искусственном дроблении компаний и недостаточных стимулах для роста и укрупнения бизнеса. Кроме того, отрасль остается зависимой от импорта, это касается как технологической продукции, так и сырья. В прошлом году доля импортного сырья и комплектующих в обрабатывающем секторе составила более 50%, что делает нас уязвимыми перед глобальной конъюнктурой», - заметил Ашимбаев.
Также остро стоит вопрос обеспечения кадрами. Сейчас в обрабатывающем секторе занято порядка 613 тысяч человек или 6,7% от общей занятости. В то же время за последние десять лет численность работников в отрасли увеличилась всего на 10%. При этом не хватает квалифицированных специалистов по многим направлениям.
«Мы знаем, что в настоящее время в этой части уже предпринимаются определенные шаги со стороны соответствующих структур в этой сфере. И данную работу нужно усиливать», - говорит спикер Сената.
Он также затронул проблему финансирования. Сейчас ставка кредитования на финансовом рынке доходит до 22%, что негативно влияет, несмотря на субсидирование ставки, на развитие предприятий обрабатывающего сектора.
«Уже не первый год мы говорим о дефиците длинных и доступных заемных средств. И это происходит на фоне огромных доходов банковского сектора и высокой базовой ставки Нацбанка. Меры государственной поддержки, в свою очередь, предоставляются несколькими институтами по различным приоритетным отраслям.
Например, в отраслевой структуре свыше 58% кредитного портфеля Банка развития Казахстана приходится на металлургию, производство нефтепродуктов и горнодобывающий сектор. В основном поддержку получают крупные предприятия страны.
Поэтому обеспечение доступного и долгосрочного кредитования остается одной из главных задач для развития обрабатывающей промышленности», - отметил Маулен Ашимбаев, добавив, что необходимо продолжить работу как по увеличению объемов поставляемого сырья по доступным ценам, так и по расширению номенклатуры перерабатываемой продукции.