В Сенате заявили о необходимости доступных кредитов для обрабатывающей промышленности

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях выделил основные проблемы развития обрабатывающей промышленности, сообщает Kazpravda.kz  

Фото иллюстративное, t.me/KZgovernment

По его словам, обрабатывающая промышленность должна стать флагманом национальной экономики, демонстрируя устойчивые темпы роста. За последние пять лет доля обрабатывающей промышленности в ВВП выросла с 11,4% до 12%, вплотную приблизившись к горнорудному сектору.

С 2018-го по 2023 год объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился более чем в 2 раза, до 22 трлн тенге. Физические объемы производства за эти пять лет выросли на 24,4% со среднегодовым темпом роста в 4,5%.

«Однако для достижения стратегических целей нужно усиливать эту динамику. При этом необходимо стремиться не только к росту валовых показателей, но и обеспечить качественное развитие данного сектора. Сегодня порядка 40% обрабатывающей промышленности приходится на металлургию. Это, в основном, продукция низкого передела, товары промежуточного потребления, по сути, промышленное сырье. Похожую картину мы видим и в структуре несырьевого экспорта», - сказал спикер Сената.

По его данным, в индексе экономической сложности Казахстан занимает 88 место из 130 стран мира. При этом экспорт обработанных товаров из Казахстана в 2023 году сократился почти на 6%, а за первый квартал текущего года – уже на 6,5%, в том числе по урану спад составил свыше 24%, по ферросплавам – 15,5%.

Количество действующих юридических лиц в обрабатывающей промышленности за 10 лет выросло в два раза. В то же время 96% из них относятся к субъектам малого предпринимательства, 2,5% – к среднему и около 1% к крупному бизнесу.

«Косвенно это может свидетельствовать об искусственном дроблении компаний и недостаточных стимулах для роста и укрупнения бизнеса. Кроме того, отрасль остается зависимой от импорта, это касается как технологической продукции, так и сырья. В прошлом году доля импортного сырья и комплектующих в обрабатывающем секторе составила более 50%, что делает нас уязвимыми перед глобальной конъюнктурой», - заметил Ашимбаев.

Также остро стоит вопрос обеспечения кадрами. Сейчас в обрабатывающем секторе занято порядка 613 тысяч человек или 6,7% от общей занятости. В то же время за последние десять лет численность работников в отрасли увеличилась всего на 10%. При этом не хватает квалифицированных специалистов по многим направлениям.

«Мы знаем, что в настоящее время в этой части уже предпринимаются определенные шаги со стороны соответствующих структур в этой сфере. И данную работу нужно усиливать», - говорит спикер Сената.

Он также затронул проблему финансирования. Сейчас ставка кредитования на финансовом рынке доходит до 22%, что негативно влияет, несмотря на субсидирование ставки, на развитие предприятий обрабатывающего сектора.

«Уже не первый год мы говорим о дефиците длинных и доступных заемных средств. И это происходит на фоне огромных доходов банковского сектора и высокой базовой ставки Нацбанка. Меры государственной поддержки, в свою очередь, предоставляются несколькими институтами по различным приоритетным отраслям.

Например, в отраслевой структуре свыше 58% кредитного портфеля Банка развития Казахстана приходится на металлургию, производство нефтепродуктов и горнодобывающий сектор. В основном поддержку получают крупные предприятия страны.

Поэтому обеспечение доступного и долгосрочного кредитования остается одной из главных задач для развития обрабатывающей промышленности», - отметил Маулен Ашимбаев, добавив, что необходимо продолжить работу как по увеличению объемов поставляемого сырья по доступным ценам, так и по расширению номенклатуры перерабатываемой продукции.

#экономика #Ашимбаев #обрабатывающая промышленность

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