Спикер Сената, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев в рамках своего визита в Саудовскую Аравию принял участие в работе круглого стола «Религиозные лидеры за справедливый и безопасный мир», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

Участники форума обменялись мнениями по укреплению взаимодействия и совершенствованию подходов для преодоления актуальных проблем человечества. На полях форума Председатель Сената также провел встречу с руководством Всемирной исламской лиги.

Приветствуя участников круглого стола, Маулен Ашимбаев подчеркнул важную миссию соорганизаторов мероприятия – Всемирной исламской лиги и Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в налаживании коммуникаций между народами, культурами и религиями, в то время, когда международное сообщество сталкивается с новыми глобальными вызовами. В их числе геополитическая напряженность, экологическая и экономическая нестабильность, пандемии и другие проблемы. И в этом контексте, как было отмечено, круглый стол, объединяющий представителей различных конфессий, международных и политических организаций, выступает важной и своевременной площадкой для конструктивного диалога.

«Мы собрались на этой священной земле, чтобы объединить наши усилия для преодоления общих вызовов современности, прежде всего, последствий нарастающей геополитической напряженности. Сегодня непростая ситуация складывается на Ближнем Востоке, в Палестине, в Газе, где страдают мирные жители. Необходимо прекратить кровопролитие и активизировать политический диалог. Всемирная исламская лига играет важную роль в этом процессе. Особое значение и ценность имеет Мекканская декларация, осуждающая любые проявления дискриминации в отношении религии, расы и вероисповедания. Документ призывает мир к совместным действиям против нетерпимости и ненависти. Поэтому мы все воспринимаем эту декларацию как важный вклад Саудовской Аравии и Всемирной исламской лиги в укрепление глобального мира», – сказал в своем выступлении руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Акцентируя внимание на актуальности поднимаемых в рамках круглого стола вопросах, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в мире все больше обостряются и социально-экономические проблемы. Наряду с этим, разрушительное воздействие на человечество оказывают духовный кризис, а также потребительское отношение к природе и обществу. В такой сложной ситуации возрастает потребность в новых подходах к глобальному диалогу и укреплению доверия.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам формирования прочной системы международной безопасности. В этой связи Президент Казахстана выступил с инициативой о создании нового глобального движения за мир. Особую роль в этом процессе могут сыграть религиозные лидеры. В сентябре текущего года в Астане состоится VIII Съезд на тему «Диалог религий: синергия во имя будущего». Сейчас очень важны совместные действия религиозных, политических и общественных лидеров. В рамках Съезда совместно с Альянсом цивилизаций ООН также будет организована специальная сессия по вопросам защиты религиозных объектов. Таким образом, приоритеты работы Съезда и Всемирной исламской Лиги – совпадают. В этой связи мы заинтересованы в укреплении всестороннего сотрудничества с Лигой в этих направлениях», – заключил Маулен Ашимбаев.

По итогам круглого стола был подписан Меморандум о взаимопонимании между Всемирной исламской лигой и Международным центром межконфессионального и межрелигиозного диалога, расположенным в Казахстане. Отметим, в работе круглого стола также приняли участие представители государственных органов, академических кругов, гражданского общества и СМИ Саудовской Аравии.

В этот день также состоялась встреча Маулена Ашимбаева с заместителем Генерального секретаря Всемирной исламской лиги Абдулрахманом бен Абдуллой Аль-Зайдом, на которой стороны обсудили актуальные вызовы современности и обменялись предложениями по их преодолению, а также по укреплению дальнейшего сотрудничества по другим направлениям.

Со своей стороны заместитель Генерального секретаря Всемирной исламской лиги высоко оценил усилия Казахстана по налаживанию глобального межрелигиозного диалога и выразил заинтересованность в продолжении работы в этом направлении, включая реализацию совместных проектов. В частности, речь шла об организации международной выставки и строительстве Музея исламской цивилизации в Астане, посвященных жизнеописанию пророка Мухаммеда.