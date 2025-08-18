Маулен Ашимбаев встретился с главой узбекского парламента

Они подписали Дорожную карту по развитию сотрудничества между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан на 2025-2026 годы, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Сенат

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом.

Итогом встречи парламентариев стало подписание Дорожной карты по развитию сотрудничества между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан на 2025-2026 годы.

Приветствуя Танзилу Нарбаеву в стенах Сената Парламента РК, Маулен Ашимбаев поздравил членов делегации с наступающим Днем Независимости Узбекистана, с которым Казахстан связывают многовековые узы дружбы, традиции добрососедства и братства. Спикер Сената акцентировал внимание на важности поддержания высокого темпа взаимодействия, заданного Главами двух государств, а также совместных действий для достижения устойчивого будущего и реализации общих задач Центральной Азии.

«Между нашими странами налажены тесные политические контакты на всех уровнях, активно развивается экономическое взаимодействие, укрепляются культурно-гуманитарные связи. Это, прежде всего, результат крепкой дружбы, добрых и доверительных взаимоотношений лидеров наших стран – Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Шавката Мирамоновича Мирзиёева, их усилий и совместной работы. В результате регулярных встреч на высшем уровне и взаимных визитов Глав государств достигнуты важные соглашения. Отдельно стоит отметить государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирамоновича Мирзиёева в Казахстан в августе прошлого года, в рамках которого была принята Программа стратегического партнерства и сотрудничества на ближайшие 10 лет. Наша ключевая задача – способствовать эффективной реализации всех договоренностей, достигнутых на уровне Глав государств», – отметил председатель Палаты и остановился на ключевых темах Регионального климатического саммита, который состоится в следующем году в Алматы.

Вместе с тем, на встрече обсуждены результаты работы Комиссии по сотрудничеству между Палатами Парламентов Казахстана и Узбекистана, обозначены задачи по реализации политического, экономического и культурного потенциала Центральной Азии в рамках Межпарламентского форума государств Центральной Азии.

«Важное значение имеет развитие межпарламентского сотрудничества между нашими странами. Сегодня мы с Вами подписываем Дорожную карту взаимодействия между нашими палатами, которая определит предстоящие задачи в рамках межпарламентских контактов. Принятие этого документа позволит активизировать обмен опытом в законотворческой деятельности, проводить совместные мероприятия и консультации, а также развивать взаимодействие между соответствующими Комитетами и аппаратами палат», – сказал Маулен Ашимбаев.

Отдельное внимание стороны уделили поддержке Парламентами проектов в водно‑энергетической, транспортно‑логистической и экологической сферах, а также инициатив, направленных на развитие сельского хозяйства, машиностроения, образования, коммуникации и цифровизации, обеспечение продовольственной безопасности и других важных отраслей.

Наряду с видением перспектив укрепления межпарламентских связей обменялись стороны и мнениями касательно развития духовной дипломатии в рамках предстоящего Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Маулен Ашимбаев выразил признательность за всемерную поддержку Узбекистана и активное участие Управления мусульман Узбекистана в работе Съезда, сопричастность к продвижению межрелигиозного диалога и объединению усилий духовных лидеров для решения острых проблем современного мира. 

В свою очередь, Танзила Нарбаева выразила признательность за прилагаемые Казахстаном усилия во благо развития региона Центральной Азии, а также для преодоления многочисленных вызовов и укрепления казахстанско-узбекских связей по ключевым направлениям. Кроме того, Председатель Сената Олий Мажлиса отметила важность продвижения идей мира, согласия и терпимости между религиями и культурами на современном этапе и выразила заинтересованность в расширении перспектив дальнейшего сотрудничества.

В рамках визита в Казахстан ожидается, что председатель Сената Олий Мажлиса также примет участие в работе Казахстанско-Узбекского форума научно-творческой интеллигенции, встретится с членами Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, ознакомится с деятельностью Международного финансового центра «Астана» и Astana Hub.

