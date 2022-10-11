Фото: Н. Байбулин
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Маулен Ашимбаев встретился с послом Великобритании в Казахстане

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Казахстан Кэтрин Джейн Лич.

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев еще раз выразил соболезнования в связи с кончиной Её Величества Королевы Елизаветы II, которая на протяжении многих лет была примером достойного служения своему народу.

Спикер Сената поблагодарил Великобританию за оказанную поддержку VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором приняли участие ряд епископов англиканской церкви.

В ходе встречи председатель Сената отметил, что за 30 лет дипломатических отношений Казахстаном и Великобританией успешно реализованы совместные проекты и программы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

«В этом году у насважная веха - 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией. За это время наше двустороннее сотрудничество вышло на уровень стратегического партнерства. Созданы эффективные механизмы двустороннего сотрудничества. В дальнейшем мы заинтересованы в интенсификации и углублении наших межпарламентских взаимоотношений», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Спикер проинформировал посла о внутриполитических и социально-экономических реформах, проводимых в Казахстане по инициативе президента страны. Маулен Ашимбаев подробно остановился на демократизации политической системы страны и новых инициативах из послания президента, отметив стратегический характер проводимых преобразований.

Кэтрин Джейн Лич, в свою очередь, отметила важность проводимых в Казахстане реформ, подчеркнув системный подход президента страны в их реализации. Также посол выразила глубокую заинтересованность в расширении контактов с Сенатом Парламента по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества.

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