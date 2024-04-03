Маулен Ашимбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Омирбека Байгелди

Омирбек Байгелди был депутатом Сената первого, второго, третьего и четвертого созывов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

Открывая работу заседания, председатель палаты Маулен Ашимбаев выразил соболезнования родным и близким первого главы Сената в истории Казахстана – известного государственного и общественного деятеля страны Омирбека Байгелди, который скончался сегодня в Астане.

«Имя Омирбека Байгелди занимает почетное место в истории нашей страны. В 1995 году он был избран депутатом Сената и стал первым председателем Сената в истории независимого Казахстана. Он внес значительный вклад в развитие парламентаризма в нашей стране. Законы, принятые в этот период, всемерно способствовали укреплению нашей государственности и независимости. Его жизненный путь является примером патриотизма и служения стране», – сказал спикер палаты.

Отметим, Омирбек Байгелди проработал в Сенате более 16 лет. Был депутатом Сената первого, второго, третьего и четвертого созывов.