Майнинг до «зоны» довел

Было установлено, что все необходимое майнинговое оборудование принадлежало неустановленным гражданам КНР, а граждане Казахстана разместили его в производственном цехе, запустили и контролировали процесс работы. В общей сложности на территории предприятия было установлено четыре контейнера, в которых насчитывалось 1 025 единиц майнингового оборудования.

В ходе следствия выяснилось, что за весь период работы добыто криптовалюты на сумму, превышающую 342 млн тенге. Вот только доход этот оказался нелегальным, поскольку соответствующей лицензии на этот вид деятельности организаторы майнинговой фермы не получали.

Исследовав все материалы, подсудимых признали виновными по статье УК РК, предполагаю­щей уголовную ответственность за «осуществление незаконной предпринимательской деятельности без обязательной для такой деятельно­сти­ регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

С учетом всех смягчающих и отягчающих обстоятельств суд приговорил Бека Исахова к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреж­дении минимальной безопас­ности. Под стражу его взяли прямо в зале суда. Наказание Данияра Туякбаева не связано с лишением свободы. Ему суд определили два года и шесть месяцев ограничения свободы. У обоих по приговору суда конфисковано имущество.

Приговор не вступил в законную силу, и осужденные могут опротестовать его, подав апелляционную жалобу.