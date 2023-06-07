Депутат требует наделить Мажилис правом проведения парламентских расследований по фактам хищений и коррупции

Мажилис, Экономика
474
Буланова Наталия
выпускающий редактор

На заседании Мажилиса депутат Азат Перуашев озвучил позицию фракции демократической партии "Ак жол" по отчету Правительства об исполнении бюджета за 2022 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Фото: parlam.kz

По его словам, фракция "Ак жол" не поддерживает отчёт Правительства, и этому есть много причин. Ввиду ограниченности времени, он назвал пять: сомнительные достижения в доходах, безответственность в планировании бюджета, нарастающий ненефтяной дефицит бюджета, проедание Национального фонда и паразитарная роль квазигоссектора.  

"Для возвращения к рыночным основам мы требуем разработать комплексную программу по либерализации национальной экономики, а также вернуть под контроль Парламента все государственные финансы, потому что возможности государства определяются бюджетом, но значительная часть госсредств расходуется вне бюджета и закрыто от общества. Речь о бюджетах и доходах госхолдингов и нацкомпаний. Многие из них десятилетиями паразитируют на государстве, служат инструментом незаконного и бесконтрольного обогащения коррумпированных лиц. Здесь регулярно всплывают "серые" схемы, квазигоссектор формирует огромную долю внешнего долга, при гигантских убытках менеджеры выписывают себе многомиллионные премии и т. д. Поэтому финансы госхолдингов и нацкомпаний должны включаться в республиканский бюджет и утверждаться Парламентом", - сказал Перуашев.

То же самое, как он отметил, касается всех фондов с обязательными взносами - ЕНПФ, Фонда соцмедстрахования и т. д.

"Вся чистая прибыль холдингов и нацкомпаний должна поступать в бюджет. Если через годы после создания госкомпания всё
ещё просит деньги у государства – значит, она работает не на государство, а на свой карман. Например, "Самрук-Казына Өндеу" (бывшая объединенная химическая компания), по открытым данным, имеет накопленный за 10 лет убыток в 240 млрд тенге, и ни в чём себе не отказывает дальше. И таких квазипредприятий немало. Так может правильнее поддержать частный бизнес, который будет работать на свои деньги, да ещё платить в бюджет", - продолжил депутат.

Он подчеркнул, что обществу нужен не только финансовый, но и политический документ, показывающий, на какие проблемы направляет свои усилия Правительство, какие конкретные задачи оно перед собой ставит.

"До 2007 года статья 7 Закона "О Правительстве" предусматривала обязанность Правительства защитить в Парламенте программу своих действий, в которой должны были утверждаться конкретные социально-экономические задачи и обязательства. Потом эту норму тихо убрали и с тех пор Парламент судит о работе Правительства исключительно по освоению бюджета. Полагаем необходимым восстановить норму, через которую Парламент возложит на Правительство не только финансовую отчётность, но и политическую ответственность за развитие государства. Тем самым будет реализована формула президента
Касым-Жомарта Токаева о влиятельном Парламенте и подотчётном Правительстве.

Кроме того, в реализацию конституционной реформы и в соответствии с международным опытом, мы требуем наделить Мажилис правом проведения парламентских расследований по фактам хищений и коррупции, выявляемым Высшей Аудиторской
палатой в ходе контроля бюджета. К сожалению, ничего из этих подходов в отчёте Правительства не присутствует. С учетом вышеизложенного, Демпартия "Ак жол" не поддерживает отчёт Правительства об исполнении бюджета", - заключил Азат Перуашев.

#мажилис #Правительство #заседание #Ак жол #бюджет #отчет #Азат Перуашев

Популярное

Все
В Казахстане сложилась до неприличия дикая юридическая ситуация с международными похищениями детей
Об успехах и способах решения в Кызылординской области проблем рассказал на брифинге в СЦК аким региона Нурлыбек Налибаев.
В Казахстане по поручению Главы государства разрабатывается Комплексный план развития машиностроения
Предприниматели Восточного Казахстана вынуждены упрощать меню для малышей из-за низкой платы за питание в детских садах
Цель по двукратному снижению уровня инфляции становится все более труднодостижимой на фоне сохранения внутренних проинфляционных факторов
Сегодня в Астане начинается первый Astana International Forum
В поисках старины глубокой
Иссушающая жажда
Сделать мир лучше
Комфортно людям и деньгам
Мода на этнику
Барс Диего агитирует за ЗОЖ
До второго чтения
Искры страсти
Закон Республики Казахстан
У нас нет другой планеты
Распоряжение Главы государства
Солнечный удар
По заказу родителей, по желанию детей
Скучать не придется!
Искусство становится все ближе, проникает настолько глубоко, что порой даже не понимаешь, а готов ли ты на такую близость?..
За учебный год алматинские школьники сдали на переработку полторы тысячи тонн отходов
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
В какое время суток ЕНТ сдают лучше, поделились в Миннауки
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
СЭЗ станут частью таможенной территории ЕАЭС
Даже в баню сходишь только раз в 2 недели – депутат Саиров о доходах казахстанцев
Когда восстановят водоснабжение в Астане, рассказал Касымбек
Как столица готовится к празднованию Дня государственных символов (фото)
В Правительстве рассмотрели ход исполнения ряда поручений президента
Банк и кредит. Как бы басня
На ТЭЦ-2 Темиртау срывают сроки планового ремонта – Комитет энергонадзора
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
Информацию о сокращении количества бригад скорой помощи опровергли в ССМП Астаны
Медоборудование Центра педиатрии устарело и технически и морально – депутат Альназарова
В Астане открылся сезон автомотоспорта
Жильцы талгарских двухэтажек, много лет вынужденные обходиться без центрального отопления, не могут добиться от местных властей решения этой застарелой проблемы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Вокруг да около науки
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Дело о спецЦОНах передано в суд
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
Группу домушников задержали в Алматы
Почему Токаев ездил на парад в Москву
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы

Читайте также

Скляр встретился с международными инвесторами
Смаилов принял участие в заседании ЕМПС в Сочи
Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов …
"Почему число квазигоскомпаний уменьшается, а затраты на ни…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]