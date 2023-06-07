Депутат требует наделить Мажилис правом проведения парламентских расследований по фактам хищений и коррупции

На заседании Мажилиса депутат Азат Перуашев озвучил позицию фракции демократической партии "Ак жол" по отчету Правительства об исполнении бюджета за 2022 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Фото: parlam.kz

По его словам, фракция "Ак жол" не поддерживает отчёт Правительства, и этому есть много причин. Ввиду ограниченности времени, он назвал пять: сомнительные достижения в доходах, безответственность в планировании бюджета, нарастающий ненефтяной дефицит бюджета, проедание Национального фонда и паразитарная роль квазигоссектора.

"Для возвращения к рыночным основам мы требуем разработать комплексную программу по либерализации национальной экономики, а также вернуть под контроль Парламента все государственные финансы, потому что возможности государства определяются бюджетом, но значительная часть госсредств расходуется вне бюджета и закрыто от общества. Речь о бюджетах и доходах госхолдингов и нацкомпаний. Многие из них десятилетиями паразитируют на государстве, служат инструментом незаконного и бесконтрольного обогащения коррумпированных лиц. Здесь регулярно всплывают "серые" схемы, квазигоссектор формирует огромную долю внешнего долга, при гигантских убытках менеджеры выписывают себе многомиллионные премии и т. д. Поэтому финансы госхолдингов и нацкомпаний должны включаться в республиканский бюджет и утверждаться Парламентом", - сказал Перуашев.

То же самое, как он отметил, касается всех фондов с обязательными взносами - ЕНПФ, Фонда соцмедстрахования и т. д.

"Вся чистая прибыль холдингов и нацкомпаний должна поступать в бюджет. Если через годы после создания госкомпания всё

ещё просит деньги у государства – значит, она работает не на государство, а на свой карман. Например, "Самрук-Казына Өндеу" (бывшая объединенная химическая компания), по открытым данным, имеет накопленный за 10 лет убыток в 240 млрд тенге, и ни в чём себе не отказывает дальше. И таких квазипредприятий немало. Так может правильнее поддержать частный бизнес, который будет работать на свои деньги, да ещё платить в бюджет", - продолжил депутат.

Он подчеркнул, что обществу нужен не только финансовый, но и политический документ, показывающий, на какие проблемы направляет свои усилия Правительство, какие конкретные задачи оно перед собой ставит.

"До 2007 года статья 7 Закона "О Правительстве" предусматривала обязанность Правительства защитить в Парламенте программу своих действий, в которой должны были утверждаться конкретные социально-экономические задачи и обязательства. Потом эту норму тихо убрали и с тех пор Парламент судит о работе Правительства исключительно по освоению бюджета. Полагаем необходимым восстановить норму, через которую Парламент возложит на Правительство не только финансовую отчётность, но и политическую ответственность за развитие государства. Тем самым будет реализована формула президента

Касым-Жомарта Токаева о влиятельном Парламенте и подотчётном Правительстве.

Кроме того, в реализацию конституционной реформы и в соответствии с международным опытом, мы требуем наделить Мажилис правом проведения парламентских расследований по фактам хищений и коррупции, выявляемым Высшей Аудиторской

палатой в ходе контроля бюджета. К сожалению, ничего из этих подходов в отчёте Правительства не присутствует. С учетом вышеизложенного, Демпартия "Ак жол" не поддерживает отчёт Правительства об исполнении бюджета", - заключил Азат Перуашев.