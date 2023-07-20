Мажилисмены испытывают на себе условия для казахстанских пограничников

Члены Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности проходят подготовку в лагере для курсантов Пограничной академии Комитета национальной безопасности Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Это депутаты Мажилиса Максим Рожин, Олжас Куспеков, Болат Керимбек и Самат Нуртаза. Наряду с курсантами они в течение недели будут жить и тренироваться в лагере в горах. После народные избранники заступят на охрану государственной границы с Китаем и Кыргызстаном.

Депутаты считают, что пограничные войска должны быть оснащены по последнему слову техники, и в них должны проходить службу лучшие из лучших. Ведь именно пограничники ежедневно выполняют самые сложные боевые задачи по обеспечению безопасности нашей страны.

«Независимость начинается с границы. И мы видим, что наши пограничники прекрасно подготовлены и готовы честно служить на благо Родины. Мы ознакомились с тонкостями охраны границы в горной местности. Это очень непростая и по-настоящему мужская работа. Очень важно действовать в команде, понимать с полуслова своих товарищей. Всему этому учат в тренировочном лагере», – рассказал мажилисмен Максим Рожин.

Депутаты вместе с курсантами живут в палатках. Ранний подъем, построение, тактические задания и боевая подготовка в горной местности. Они учатся подниматься в горы, проходить многокилометровые марш-броски в полном вооружении.

«Проживание – в палатках в горах, где днем температура до +32, а ночью +4. Подъем – в 6 утра, отсутствие удобств – всё это действительность, в которой несут службу наши пограничники. Это закаляет, воспитывает выдержку и характер. Служба в армии – это и есть настоящий патриотизм, который из вчерашних мальчиков делает мужчин. Только так можно понять, что такое ответственность, дисциплина, порядок. Важно, чтобы как можно больше молодых казахстанцев прошли через это», – делится депутат Олжас Куспеков.

Помимо изучения условий и быта, депутаты проводят беседы с военнослужащими, в ходе которых уже выделили для себя ряд системных вопросов, касающихся материально-технического обеспечения, уровня заработных плат и другие.

«На необходимость улучшения условий для военнослужащих не раз обращал внимание глава государства. Мы здесь, чтобы донести в столицу проблему каждого солдата, каждого офицера. Один из наболевших вопросов – невысокая заработная плата у офицерского состава, в среднем 170-220 тысяч тенге. При сегодняшних ценах это немного. Есть вопросы по жилью, социальному обеспечению. Важно, чтобы на каждой заставе было соответствующее техническое оснащение. Должны быть дроны, современное вооружение, транспорт», – говорит мажилисмен Самат Нуртаза.

В ходе проекта депутаты намерены изучить необходимость разработки новых законодательных инициатив и мер, направленных на совершенствование системы национальной безопасности, подходов к патриотическому воспитанию молодежи, а также улучшение условий несения службы в армии.