Мажилисмены предлагают запретить мобильные телефоны в школах

Запрет предлагается установить на использование смартфонов только во время уроков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты Мажилиса предлагают запретить мобильные телефоны в школах во время уроков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании Мажилиса, такая норма введена в проект поправок по вопросам образования и наставничества.

Он подчеркнул, что эта норма касается ограничения только во время занятий, а в школу ребенок может приносить мобильный телефон и использовать его во время перемен.