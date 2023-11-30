Мажилисмены предлагают запретить мобильные телефоны в школах
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Буланова Наталия
выпускающий редактор
Запрет предлагается установить на использование смартфонов только во время уроков
Депутаты Мажилиса предлагают запретить мобильные телефоны в школах во время уроков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании Мажилиса, такая норма введена в проект поправок по вопросам образования и наставничества.
Он подчеркнул, что эта норма касается ограничения только во время занятий, а в школу ребенок может приносить мобильный телефон и использовать его во время перемен.
«То есть, в этом плане ограничений нет. На уроке ребенок должен заниматься только обучением», - сказал депутат.